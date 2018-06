Nincs több titok: bő negyedmilliárdot kaszáltak a Feneketlen-tavi ingatlanmutyin

A 2017-es évről szóló, május 31-én publikált céges beszámolók között akad egy, amelyet mind a Heti Válasznak, mind a Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupció elleni főosztályának „kötelező” volt felütnie. A Walnut Estate Zrt. mérlegéről van szó, amely igazolni látszik a hűtlen kezelés gyanúját a lapunk által tavaly ősszel feltárt – jelenleg nyomozati szakban lévő – Feneketlen-tavi ingatlanügyben.

A történet dióhéjban: a Miniszterelnökséghez tartozó ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. korábbi vezére, Henn Péter (képünkön) úgy privatizálta a cég budai óriástelkét egy lakótömbfejlesztőnek 2016–17 fordulóján (nyíltnak hazudott pályáztatás keretében), hogy az értékesítési folyamatba „beiktatódott” a hozzá baráti szálon kötődő Walnut Estate.

Az éves beszámolóból kiderül, hogy a közbeékelt társaság közel 280 millió forintos adózott eredménnyel zárta a tavalyi évet, vagyis bő negyedmilliárdnyi „hús” biztosan volt a „csonton”. A Walnut ráadásul elenyésző saját forrást kockáztatott a Diószegi úti ügyletben; szinte minden kiadását a telek végfelhasználója, a DVM Group fedezte (előleg formájában).

Utóbbi egyébként gigantikus lakónegyedet álmodott a volt ÉMI-területre – Buda Gardens néven futtatni is kezdte a projektet –, ám a helyiek petíciós mozgalmat indítottak a terv ellen, a XI. kerületi önkormányzat pedig, csillapítandó a kedélyeket, változtatási tilalmat rendelt el a teljes zónára. Persze csak átmenetileg. A befektető ma már inkább irodai tömbökben gondolkodik – mindezt Újbuda vezetése is támogatja, és hamarosan módosítani kívánja a telekre vonatkozó építési szabályokat. A kertvárosias környék lakói körében persze ez a jövőkép sem túl népszerű, így sokan bíznak abban, hogy a BRFK nyomozása során (melynek jelenlegi határideje július 26.) a DVM jóhiszemű vásárlói mivolta is megkérdőjeleződik – és ezzel tovább késleltethető a „túldimenzionált” ingatlanprojekt.