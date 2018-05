Nocsak, Orbán Viktor mégis liberális demokráciát akar

„A mi fölfogásunk szerint nekünk a demokráciának az a fajtáját érdemes építeni, amit kereszténydemokráciának nevezünk. Tehát mi nem vagyunk liberálisok, és nem liberális demokráciát építünk. (…) Mi itt egy kereszténydemokrácia fölépítésén dolgozunk; európai hagyományokban gyökerező, régi vágású kereszténydemokrácia fölépítésén.”





Ezt mondta ma reggel Orbán Viktor. Az „illiberálist” felváltotta a „nem liberális” és a „keresztény”, a tartalom viszont teljesen ugyanaz, nincs itt semmi újdonság. Mondhatnánk. De nem mondhatjuk.

Merthogy a miniszterelnök kifejtette ennek a bizonyos nem liberális demokráciának a tartalmát is.

Az tehát így néz ki szerinte: az emberi méltóság a legfontosabb, a hatalmi ágak el vannak választva , a szabadság feltétlen érték , a globális ideológiákat elvetik és a nemzet fontosságában hisznek, támogatják a családokat, küzdenek a teljes foglalkoztatásért, segély helyett munkát akarnak adni, fontosnak tartják a nők egyenjogúságát, és nem akarják, hogy erősödjön az antiszemitizmus.

Tehát:

1. Nem vagyunk liberálisok, nem liberális demokráciát építünk.

2. Az emberi méltóság a legfontosabb, a hatalmi ágak el vannak választva, a szabadság feltétlen érték.

Utóbbi pontok véletlenül nem a liberális gondolat sarokkövei? Ahogy a női egyenjogúság és az antiszemitizmus elleni küzdelem is? De bizony. Orbán tehát úgy utasítja el a liberalizmust, hogy zászlajára is tűzi. Most legyünk okosak, találjuk ki, ez mit jelenthet!

Szociális piacgazdasággal tarkított kereszténydemokrácia egyébként nem lenne rossz. Merthogy az tényleg ilyen: szabad, az emberi méltóságra adó, a hatalmi ágak és főleg a közösségek autonómiáját tiszteletben tartja. Ami helyben megoldható, azt nem akarja központilag szabályozni.

Ezek szerint tehát nagy és pozitív változások jönnek a kormány politikájában. Jó ezt hallani.