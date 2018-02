Lúgos orvos: ő volt, és csak ő lehetett

Ismét kilenc év börtönre ítélték B. Krisztiánt. A lúgos orvos soha többé nem praktizálhat .

A Kúria tavaly júniusban helyezte hatályon kívül azt az ítéletet, amelyben kilenc év szabadságvesztéssel és a hivatásától való örök eltiltással sújtották a Budai Irgalmasrendi kórház volt főigazgatóját. Az esetet azért övezte kiemelt figyelem, mert a vádlott nem egy társadalmon kívüli bűnözőként támadta meg áldozatát, hanem az elit tagjaként. A katolikus közösség egyik kiemelten magas – de nem egyházi – pozícióját betöltve élt szégyenteli életet. Többgyermekes családapaként szeretőt tartott, majd utóbb bosszút állt volt partnerén. Elkábította, intim szerveit maró anyaggal locsolta le, majd rázárta a lakást és sorsára hagyta, az ítélet szerint életveszélyt okozó testi sértést követett el. A maratoni tárgyalássorozaton védőjével együtt minősíthetetlenül viselkedett az áldozattal szemben, erre még a kúriai ítéletben is kitért a bíró.

Már az első fokú ítélet is hullámokat vetett, mert az orvost akkor csak négy év szabadságvesztésre ítélték. Ezt súlyosbították utóbb kilenc évre, mivel másodfokon bebizonyosodott, hogy a támadás az élete kioltására is alkalmas volt. Előbb öt évre tiltották el a hivatásától, végül pedig örökre.

A Kúria tavaly azért semmisítette meg a másodfokú ítéletet, mert úgy találta, a bizonyítási eljárás hiányos volt. Az áldozatot nem szembesítették a vádlottal, ahogy a tanúknál is elmaradt ez az elem. Bár a kúriai döntés is elővetítette, hogy nagy valószínűséggel az orvos a tettes, de a nagy valószínűséget nem nevezték elégnek. B. Krisztiánt csak akkor lehet elmarasztalni, ha ő, és csak ő lehet az elkövető.

De ennek bizonyítása egyáltalán nem egyszerű, ha a támadó már az előtt elkábítja az áldozatát, mielőtt az felismerhetné, a lakásban a nőn kívül csak egy kutya van és senki más, a tettes pedig a lépcsőházban arcát elfedve jelenik meg.

A megismételt per ezért nem kevés izgalmat tartogatott, és még a kutya „vallomásának” is fontos szerepe volt: a folyton csaholó eb ugyanis nem ugatta meg a tettest (jól ismerte), és elfogadta tőle az ételt (bízott benne). Az egyik szomszéd pedig határozottan felismerte az elkövetőben B. Krisztiánt, és ezt ennyi év után is állította. A megismételt eljárásban sem sikerült a vádlottnak egyértelmű alibit igazolnia, pedig kimenthette volna őt, ha lett volna egyetlen ember, aki egyértelműen és az eljárás során végig azt mondja, vele volt a bűncselekmény időpontjában. De nem volt.

Az ítélet szerint tehát B. Krisztián bűnös. Az ügy újra a Kúria elé kerülhet, de mivel Ujvári Ákos táblabíró mindenben követte a Kúria útmutatását, kicsi esély van rá, hogy egy újabb legfőbb bírósági felülvizsgálat során ez megváltozna.