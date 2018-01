Ők döntik el a 2018-as választást

Ki tudja megszólítani a bizonytalanokat? – a szűk három hónap múlva tartandó választás szinte erre az egyetlen kérdésre szűkült. Leginkább így értelmezhető a Závecz Research Indexnek készített felméréséből.

Természetesen lefutott választás urnazárásig nincs, és történhet akár pro, akár kontra valami rendkívüli, de például a Fidesz táborát semmilyen szinten se rázta meg, amikor Altusz Kristóf külügyi helyettes államtitkár szavai nyomán kiderült, hogy miközben a Fidesz a felszínen a kontinens legmigránsellenesebb kormánypolitikáját nyomja, valójában a legeurópaibb migránsprogramot hatja végre, amire ráadásul rengeteg pénzt fordít.

A másik oldalon Vona Gábort és Szél Bernadettet már teljesen szétlőtte a kormánymédia, Gyurcsány Ferenc kizárólag az Orbán Viktort gyűlölő, de amúgy minden porcikájukban abszolút NER-kompatibilis nyugdíjasoknak játszik, az MSZP az az MSZP, a Momentum még nem találta ki magát, a többiek most nem jutnak eszembe, szóval a lényeg, hogy a csapatok és szurkolóik felálltak a küzdelemhez. Normál helyzetben nagy változás itt már nem várható.

Viszont.

A felmérés szerint a teljes népességen belül közel egyenlő a kormányváltást akarók és a folytatásra voksolók aránya. Köztük bő 20 százaléknyi bizonytalan szavazó. Róluk szól a dal.

Az ellenzéknek reményt adhat, hogy a bizonytalanok nagyobb része inkább kormányváltást akar, a kormányt nyugtathatja, hogy a bizonytalanok az esetek nagy többségében bizonytalanok is maradnak, és nem mennek el szavazni. Ám ugyancsak az ellenzéket támogatja, hogy a Fidesz a szinte kizárólag a migrációról szóló tematikával már maximalizálta táborát, viszont meg sem próbál szólni a szavazóbázisán kívüliekhez. Sőt, már nem is nagyon tud. Miközben az ellenzéknél se látjuk, hogy mivel tudná bővíteni szavazói számát. Így most derül majd ki, hogy mennyit érnek a „Viszlát, kétharmad!” és hasonló, szavazásra buzdító mozgalmak.

Addig is a teljes kutatás itt és most, a végeredmény meg a Nemzeti Választási Iroda honlapján április 8-án késő este tekinthető meg.