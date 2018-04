Orbán neve már korszakot jelöl – és miben hasonlít még Tisza Kálmánra?

Heti Válasz / 2018.04.11., szerda 11:05 /

Zsinórban harmadik győzelmével Orbán Viktor immár visszavonhatatlanul a modern magyar politikatörténet egyik legmeghatározóbb szereplője. Neve Tisza Kálmánhoz vagy Bethlen Istvánhoz hasonlóan korszakot jelöl. Kérdés persze, mire használja majd új ciklusát. A csütörtöki Heti Válasz címlapsztorija.

A jelek szerint a politika olyan műfaj, amelynek gyakorlása bizonyos szint fölött történelmi helyzettől függetlenül meglepően hasonlít. Horánszky Lajos országgyűlési képviselő, publicista 1938-ban a Budapesti Szemlében ezekkel a – számunkra áthallásos − sorokkal emlékezett Tisza Kálmánra, akinek kormányzása szerinte gyakorlati szempontból célszerű lehetett, ezzel együtt a bíráló ellenőrzésre is okot szolgáltathatott. „A rendszerrel önként együtt járt az erélyes következetesség abban, hogy a pártéletnek ki kellett küszöbölni magából minden oly bomlasztó irányzatot, mely az egység biztonságát veszélyeztethette volna. Viszont ebből következhetett az egyéni érdekkielégítésnek a szüksége, mely az anyagi kiaknázhatóságra is alkalmat adhatott. […] A kép, melyet a korszakról kapunk, azt mutatja, hogy a kormánypártban a legszigorúbb pártfegyelem a véleménynyilvánítás szabadságát is korlátozza. Semmiféle oly kezdeményező eszmének és irányzatnak nincs jogosultsága, mely nem fedi a vezér meggyőződését és a pártérdeket, mely ellen véteni nem lehet.”

A friss Heti Válasz „korszakos” összeállításából az is kiderül: nem példa nélküli, hogy egy párt évtizedekig kormányozzon teljesen vagy legalább nagyrészt demokratikus viszonyok között. Igaz, mindig különleges helyzetben szokott bekövetkezni hasonló állapot.

