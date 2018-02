Orbán Viktor se tudta megmenti az Echo TV hírhedt videóját

Már csak Orbánnal nézhető meg az Echo TV hírhedt videója – írtam bő egy héttel ezelőtt, de már ez is csak sajtótörténet. Mert már úgy se.

Azért elevenítsük fel, hogy is volt ez:

Kálló Dániel, a Független Diákparlament szóvivője volt az Echo TV Napi Aktuális című műsorának vendége január 17-én. Kálló nyilván arra számított, hogy majd a diáktüntetésről, illetve a diákok követeléseiről kérdezik, de valami egészen más történt.

Elhangzott például a már említett felszólítás – Velkovics Vilmos műsorvezető ugyanis mindjárt az elején meg akarta mutatni, hogy mi lesz itten a menetrend. Aztán volt olyan is, amikor a diák visszakérdezett, mire Velkovics bácsi közölte, hogy ez itt az ő műsora, úgyhogy itt ő kérdez. Meg olyan is, amikor a Nemzet Hangjának aktuális hangja (és arca) kioktatta vendégét, hogy ne ugráljon már, mert hány tagja is van a Diákparlamentnek? (Képviseletei demokrácia, érted?) Meg olyan is, hogy míg a tüntető diákok tüntikéznek, a rendes diákok otthon tanulnak. Végül a slusszpoén, valami olyasmi sugalmazás, hogy a diákok azért tüntetnek, hogy több idejük legyen kütyüzni.

Az Echo TV előbb a Youtube-csatornájáról és honlapjáról tüntette el a videót, de aztán lecsapott az interjúból készült Orbán-Velkovics paródiavideóra is, méghozzá szerzői jogokra hivatkozva. Ám még így is fennmaradt részleteiben a beszélgetés, mivel bekerült a 444.hu videós hírösszefoglalójába.

A portál most arról ír, hogy egy Bug TV nevű ügynökségen keresztül letiltatták ezt a bizonyos, a diáktüntetésről szóló videót is.

Csak azt nem értem, hogy ha annyira rendben volt az az interjú, mint azt a kormánymédiában állították, miért kellett még a nyomát is sóval behinteni? Most honnan tanulják meg a lusta, tüntikéző, és majd nyilván büfé-kommunikáció szakra jelentkező középiskolás diákok, hogy milyen is az a polgári, konzervatív interjúkészítés?