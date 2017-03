Óriási fekete lyuk Medgyessy Péter érvelésében – mutatjuk a lényeget

Medgyessy Péter volt kormányfőt hallgatta meg a 4-es metró ügyében az Országgyűlés gazdasági bizottsága. Az esemény egy meglepő és két nem meglepő momentumot tartalmazott.

Először a nem meglepőkről. Először is Medgyessy Péter elmondta, hogy személyesen nem felelős az OLAF által publikált korrupciós ügyben, a metrópályázat és a döntések meghozatala ugyanis 2005 áprilisa és 2006 májusa között zajlott, ő azonban már 2004 szeptemberében lemondott a miniszterelnökségről, és a „szóban forgó” tanácsadó cégben sem töltött be semmilyen pozíciót ekkor. (Ennek hátteréről lent!) Nem volt meglepő az sem, ahogy Medgyessy Péter a volt főpolgármester érintettségéről beszélt. Mint elmondta, Demszky Gáborról egyáltalán nem feltételezi, hogy bármilyen módon érintett lenne a korrupciós ügyben. Sőt elmondása szerint nem is biztos, hogy volt korrupciós ügy; ennek megállapítása szerinte az ügyészség dolga.

A (kissé) meglepő fejlemény, hogy Medgyessy Péter kérdésre válaszolva magyarázatot adott a híres-hírhedt, „az SZDSZ teli van korrupciós ügyekkel” mondatára. (Még a Népszabadságnak mondta, 2004. augusztus 19-én.) A magyarázat pedig: „eléggé felzaklatott állapotban voltam”.

Hol bicsaklik meg Medgyessy 4-es metróval kapcsolatos érvelése?

Arról, hogy hogyan is néz ki pontosan Medgyessy felelőssége, korábbi lapszámunkban írtunk. Sajnos nem érv, hogy 2004 szeptemberében lemondott a miniszterelnökségről, és a „szóban forgó” tanácsadó cégben sem töltött be semmilyen pozíciót ekkor.

Az ügy kiindulópontja, hogy a volt miniszterelnökhöz köthető AssistConsult 2002 óta repült kötelékben a metrókocsikat szállító Alstom hazai leánycégével. Ezen idő alatt, 2002 és 2007 között három szerződést is kötöttek, és a munkáért az AssistConsult havi juttatásban részesült. Noha a céget a két tulajdonos, Medgyessy és felesége a politikus 2002-es miniszterelnökké választásakor eladta a cégvezetőnek, az 2006-tól – az M. P. Europa Kft.-n keresztül – ismét Medgyessyék birtokába került. Az OLAF szerint az AssistConsult 2005-ben sikerdíjas lobbiszerződést kötött az Alstommal, majd nyolc hónappal később a különben legrosszabb ajánlatot adó cég meg is nyerte a kocsik szállításának jogát. Ezután, 2007-ben és 2008-ban összesen 600 ezer eurót (180 millió forint) utalt az Alstom az AssistConsultnak. Medgyessy 2008-ig utazó nagykövet volt, ügyeit parlamenti irodájából intézte, ami nem éppen az illegalitásba vonult pártellenzékiek szokása.

Másrészt a gigantikus sikerdíj fizetése nem nagyon állhatott mással összefüggésben, mint a metrókocsitenderrel. A francia cégnek ugyanis 2007–2008-ban már nem volt olyan hazai beruházása, ami ilyen szintű jutalom kifizetését indokolta volna.