Óriásmecset a fideszes kerületben! Félelemben élnek az újbudaiak!

Óriásmecset működik a 11. kerületben. Az emberek félnek. Újbuda fideszes vezetése mégis tétlenül szemléli a muszlim központ virágzását.

Elnézést. Ha valaki azt hitte, hergelős cikket fog olvasni, ki kell ábrándítanom. A címmel és a fenti sorokkal csupán arra a mérhetetlen ostobaságra igyekszem rámutatni, amelyről az ECHO TV tett tanúbizonyságot. Nem először, nem utoljára, de az eddigi határokat is átlépve. Már nem absztrakt ellenségkép, hanem nagyon is konkrét magyar társadalmi csoport ellen keltenek indulatokat.

A csatorna "Félelemben élnek a zuglóiak" című tudósítása arról szól, hogy mecset nyílt Zuglóban, a helyiek pedig rettegnek "az iszlámoktól" (jegyezzük már meg, hogy a vallás az iszlám, a követője pedig muszlim!). Minderről Karácsony Gergely tehet, aki nem akadályozta meg a kvázi dzsihadista gyilkosok betelepülését.

Az ECHO TV - nomen est omen - szépen visszhangozza mindig a kormánypropagandát, de legalább az feltűnhetett volna nekik, hogy fideszes kerületekben is szép számmal működnek mecsetek. Konkrétan 11 mecset van fideszes vezetésű kerületekben. S ha már itt ez a bűvös szám: a 11. kerületben, Újbudán mindjárt kettő is. Hoffmann Tamás fideszes polgármester tudtával működik egy a Bartók Béla úton is, igaz, kisebb kapacitással, amióta megnyílt a legnagyobb, a Budapest Mecset a Fehérvári úton.

Sokkal, sokkal nagyobb, mint a zuglói.

Persze Hoffmann nem ellenzéki miniszterelnök-jelölt, nem kell mindenáron lejáratni, ellentétben Karácsony Gergellyel, aki bár elképesztő baromságokat képes beszélni politikai stratégiákról, amikor az üggyel kapcsolatban a vallásszabadságra hivatkozik, akkor egyértelműen igaza van. Nincs jogosítványa polgármesterként, hogy ne engedélyezzen mecsetet. Még ha tiltani akarná, a magyar alkotmány szerint akkor sem tehetné.

Van ám itt azonban egy másik miniszterelnök-jelölt, aki nemhogy nem akadályozza, de még arról is elgondolkodott, hogy támogassa egy hatalmas, gigantikus mecset építését Budapesten.

Orbán Viktornak hívják.

"Magyarországon nagyon sok fizetős külföldi diák van. Ez nemcsak Budapestnek a kérdése, hanem más, vidéki egyetemi városoké is. Ezek a diákok elég komoly összeget fizetnek azért, hogy Magyarországon tanulhassanak. A problémájuk – ezek vallásos diákok, akik az arab világból jönnek –, hogy nincsen hely, ahol a vallásukat tudják gyakorolni. Ez az a kérdés, amivel foglalkozni kell”

Ezt mondta a miniszterelnök nem egészen három éve, amikor a kőbányai óriásmecset tervéről kérdezték.

Csak ezt valamiért nem visszhangozza most az ECHO.