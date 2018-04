Öt dolog, amiért jó, hogy vége a választásnak

Kimondhatatlanul vártam a választás utáni napokat. Mert bár egyáltalán nem lényegtelen az eredmény, az biztos, hogy a kampánynak csúfolt lidércnyomásnak (egyelőre) vége. És most, hogy – a győztes ígérete szerint – „Magyarország sorsa hosszú időre eldőlt”, nem árt tudomásul venni, hogy a nap ma is felkelt, és talán a normalitáshoz is fokozatosan közelebb kerülünk, ha a politika kikopik a mindennapjainkból. Hogy ez könnyebben menjen, íme öt dolog, amiért nem tudok elég hálás lenni:

Visszakapjuk a lakóhelyünket. Hamarosan eltűnik az az ipari mennyiségű vizuális szemét, ami az elmúlt hónapokban a közvetlen környezetünket beszennyezte. Nem lesznek többé kényszeredetten mosolygó jelöltek, sátáni Soros-fejek meg a példátlanul igénytelen Stop-kampány (hacsak nem terveznek „tájékoztató kampányt” a Stop Sorosról). Megtisztul például az országról a külföldiek számára az első bizonyítványt kiállító ferihegyi gyorsforgalmi út, és – bízva a leginkább érintett LMP, Momentum és Kétfarkúak kitartó aktivizmusában – eltűnhetnek a villanyoszlopokra ragasztóval felhordott bazári miniposzterek is. Nincs több online hirdetés. A Facebook algoritmusa – gondolom, a lakóhelyem miatt – számomra Bauer Tamás, Hollik István és Gulyás Gergely kampánymindennapjait rendelte az arcomba tolni fizetett hirdetésként. S bár Holliktól megtanultam, léteznek olyan dolgok, mint „baba-mama szoptatópad” és „fészekhinta” – amiket egyenként át is lehet adni –, mégis örülök, hogy nem látom őket egy ideig. Nem látom a Mindenszót. A kampányhajrá egyik legaljasabb „sajtóterméke”, agresszív online gerillakampánnyal. Hipp-hopp, ez is eltűnt a Facebook-falamról, így még csak véletlenül sem kell többet másfél éves Jurák Kata-tudósításokat néznem. Vége a „migránsbűnözős” videóknak. Dunát lehetett rekeszteni a közösségi médiában vég nélkül futtatott, kontextus nélküli, legtöbbször nem ott, nem úgy történt – vagy meg sem történt – jelenetekkel, amelyek az állítólag élhetetlen Nyugat-Európáról szóltak. Talán újra lesz kedvünk olyan rettenetes helyekre eljutni, mint Bécs, Párizs vagy Berlin. Visszakapjuk rokonainkat és barátainkat. Legalábbis remélem. Saját ismerőseink végtelekig való hisztérikus radikalizálódása volt talán a legfélelmetesebb az elmúlt hónapokban. Legyenek akár győzelemittas fideszesek vagy emigrálni készülő csalódott ellenzékiek, pár nap alatt talán mindannyian megnyugszanak.

Boldog április 10-ét!