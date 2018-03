Ötszáz egyetemi oktató tiltakozik Orbán Viktor beszéde miatt

Szomorú történet, amely az Origo torzító cikkéből indult, egy tudós hároméves nyilatkozatát használva sorosozásra, amit aztán politikustól politikusig habosítottak. Most ötszáz tudós állt ki megtámadott kollégájuk mellett. És nem csak baloldaliak.

Mielőtt a magyar társadalomkutatás alakjai által aláírt nyilatkozatot megmutatnánk, vegyük át előbb, miért horgadtak fel a tudósok.

1. A dolog gyökere az egyik legismertebb magyar migrációkutatónak, Melegh Attilának 2015 nyarán (a hazánkat elérő migránsválság előtt) adott nyilatkozata. A Corvinus egyetem docense azt nyilatkozta az Origónak, hogy „Szinte mindenhonnan olyanok érkeznek hozzák, akik jobbak, mint a hazai népesség”. Nem fogalmazott pontosan, vagy nem pontosan idézték, de a kutatások 2015 előttről kétségkívül megerősítették: a hozzánk érkező kis számú betelepülő iskolázottabb, nagyobb arányban aktív a munkaerőpiacon, mint a lakosság többi része. Ami részben abból fakad, hogy a hozzánk érkezők jelentős része határon túli magyar fiatal volt az elmúlt évtizedekben, és mint Melegh Attila is fogalmaz az idézett cikkben, az ázsiaiak és afrikaiak esetében is egyszerű az ok: „A kivándorláshoz pénz kell. Afganisztánból eljutni Európáig például 15 ezer dollárba is kerülhet, nagyjából 4,2 millió forintba. Ennyi pénzük csak azoknak van, akik képzettebbek.”

Elég logikus érvelés volt ez 2015-ben. Fontos kiemelni, hogy Melegh Attila 2011-es népszámlálásból származó adatokat ismertetett, vagyis a migránsválság előtti számokat.

2. Azután 2018 január 23-án az Origo megjelentetett egy cikket, amelyben felfedezi, hogy a migrációkutató egyben a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület felügyelő bizottságának is az elnöke, és előszedi a korábban idézett 2015-ös írást. A már ismertetett tényközlés így módosul: „a bevándorlás azért is jó dolog, mert szinte mindenhonnan olyanok érkeznek, akik eleve jobbak, mint a hazai népesség. Éppen ennél a "sorosista" szervezetnél bontogatta a szárnyait Szél Bernadett, az LMP társelnöke is.”

3. Január 24-én Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője továbbviszi az átlag ember számára sértőnek tűnő idézetet a külföldön születettekről, összemosva a szakirodalmi migráns kifejezést a politikai marketing által démonizált köznyelvivel. Az MTI így tudósít Halász szavairól: „felháborítónak, elfogadhatatlannak tartja a Soros György által is támogatott Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület fb-elnökének nyilatkozatát, amely újabb bizonyíték arra, min is dolgoznak valójában a Soros-szervezetek,„napnál is világosabb, hogy mire készülnek”.„Ha nem állítjuk meg a Soros-tervet, akkor látjuk, ez vár Magyarországra. Ők gyakorlatilag bevándorlóországgá akarnak tenni bennünket, ahol majd jó, hogy ha a magyar embereket megtűrik. Mi ezt nem engedjük, mi magyar Magyarországot akarunk, ezért is nagyon fontos a Stop Soros-törvénycsomag, melyet a frakció támogat”– közölte Halász János. Melegh Attila pedig hiába tiltakozik szavai kiforgatása ellen, a politika erre az elemre fűzi fel a Lex Soros szükségességét, nem tudnak leállni.

4. Orbán Viktor évértékelő beszédében a tudós már Soros-szervezeti aktivistává lényegül át. A migráns pedig egyenlő 2011-es adatfelvétel után évekkel tömegesen érkező, immár jelentős részben gyermekekből álló afgán, szír, bangladesi képzetlen talpasokkal. A kormányfő már arról beszél, a magyar nép nagylelkűségén múlik, hogy az olyan aktivisták, mint Melegh Attila, akik a Soros-terv végrehajtásán mesterkednek „sértetlenül és vidáman” élhetik az életükett közöttünk. Íme az évértékelő beszéd részlete:

„itt van az európai ideologikus értelmiségnek az a fajtája is, amely állandóan Európa átalakításávalkísérletezik. Jól fejlett példánya ez utóbbinak az a magyar Soros-szervezeti aktivista, aki azt találtamondani, hogy szinte mindenhonnan olyanok érkeznek hozzánk, akik jobbak, mint a hazai népesség. (...) Az ő nézőpontjukból a migránsok valóban jobb alapanyagot jelentenek. A magyar népnagylelkűségét és mély toleranciáját mutatja, hogy sértetlenül és vidáman élhetik az életüketközöttünk azok, akik ennek a tervnek a végrehajtásán mesterkednek."

5. Sokáig úgy tűnt, hogy Melegh Attila egyedül kénytelen védekezni. Most ötszáz egyetemi oktató állt ki mellette és írta alá azt a tiltakozást, amelyben kutatás szabadsága védelmében és a gyűlöletkeltés ellen tiltakoznak. A lista aláírói között nem csak baloldali értelmiségiek vannak, aláírta például Chikán Attila, Stefano Bottoni, Kapitány Balázs, Tóth István György is.

Nyilatkozat a tudomány, a civilek és a közbizalom védelmében

A tudományos igazság keresése, a kutatás szabadsága, valamint a civil önszerveződés és a segítségre szorulók támogatása fontos, védendő társadalmi értékek. Elutasítjuk a félelemkeltő és gyűlöletre uszító politikát, amely semmibe veszi ezen értékeket, valamint aláássa a tudományba és a civil szervezetekbe vetett közbizalmat. Kiállunk Melegh Attila szociológus, egyetemi docens mellett, akinek tényszerű állításait és egy civil szervezettel való kapcsolatát a politikai kampány céljainak érdekében kiforgatták. A megbélyegzés és félelemkeltés – érkezzen az bármely politikai oldalról –leépíti a bizalmat, ami a társadalmi együttműködés és az állampolgári közösség alapja. A negatív érzelmek által uralt politikai és média kommunikáció pusztítást okoz: polgártársaink egy csoportját meggyőződésük alapján megbélyegzi, és ellehetetleníti a racionális, tényekre épülő beszédet. Mindehhez eszközként használ fel működési területükön megbecsülést szerzett embereket és szervezeteket, rombolva személyes és intézményi presztízsüket. Melegh Attila Magyarország külföldön született népességével kapcsolatban egy korábbi lapinterjúban megfogalmazott megállapításait a migránsellenes kormányzati kommunikáció ellenségképéhez igazították, és ehhez a kutató arcképét ismételten felhasználták. (Origo 2018.01.23; Halász János sajtótájékoztató, 2018. 01. 24; Orbán Viktor évértékelő, 2018. 02. 18; Fidesz kampány videó 2018.02.21.) Mi, e nyilatkozat aláírói elutasítjuk, hogy tudományos kutatási eredményeket, kutatói nyilatkozatokat gyűlöletkeltésre, a társadalom megosztására, közvetlen kampánycélra használják. Kiállunk a társadalmi önismeretet és a racionális közbeszédet szolgáló tudomány, valamint a társadalmi együttműködést erősítő civil szervezetek védelmében.

Budapesti Könyvszemle (BUKSZ) Szerkesztőség

ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium

Magyar Szociológiai Társaság Elnökség

Mérei Ferenc Szakkollégium

Rajk László Szakkollégium Társadalomelméleti Kollégium

Új Egyenlőség szerkesztősége

Az egyéni aláírók névsora a petíció alatt tekinthető meg.