Pálferi befejezi – megrendítően búcsúzik közössége a népszerű paptól

„Akár az előadást hallgatva, akár más csatornákon is elérkezhetett hozzátok a hír, hogy a keddi alkalmak 18 év után véget érnek. Záporoznak felénk a kérdések és az érzéseiteket kifejező üzenetek. A keddi alkalmak befejeződnek, ezt »gyászoljuk«, hiszen sokunknak az életünk részévé váltak, sokat tanultunk belőlük, vagy egyszerűn csak szerettük látni keddenként Ferit a maga egyszerűségében, emberségében. A veszteség élménye sokunkat átjár, és ezt nem is szeretnénk kisebbíteni” – írja internetes oldalán a Pál Ferenc személye és előadásai köré szerveződött közösség.

A katolikus lelkész a napokban jelentette be, hogy keddi előadásait decembertől abbahagyja. A nyári szünet után szeptembertől 12, teljesen különálló előadást tart majd, amelyekben az elmúlt időszakban kikristályosodott, letisztult témáit dolgozná fel. „Ez egyfajta, nem is tudom, ilyen összefoglalás vagy jutalomjáték vagy valami ilyesmi lesz. És pont van annyi ilyen előadás, hogy az majd befejeződik december végére. És utána nagykorúnak nyilvánítom magunkat” – a Magyar Nemzet beszámolója szerint így utalt arra, hogy pont 18 éve kezdte el az azóta minimális megszakításokkal zajló előadás-sorozatát.

„Egyszerűen elfáradtam – mondta az 51 éves Pál Ferenc egyik indokként. – És hát ezt nem bírom már jól csinálni. Egyszerűen nem tudom jól csinálni. Az lett a benyomásom, és most már több éve küzdök ezzel, hogy ez már nem olyan jó. És ez teljesen ellentmond az énképemnek. Utálok valamit nem jól csinálni.”

A közösség tagjai honlapjukon azonban felvillantják, hogy ha jóval ritkábban és más formában is, de lesz folytatás. „18 évnyi anyag van a hátunk mögött, ami közel 600 előadást jelent, a programjaink, csoportjaink, találkozásaink folytatódnak! Mindemellett ezt a hatalmas előadásanyagot is elkezdjük feldolgozni, tematizálni, a 9 évnyi videót témára fókuszálva összevágni, és közzé tenni.

Számítunk továbbra is rátok, hogy ne csak közönség, de közösség is legyünk. Emellett Feri vasárnapi beszédeit ugyanúgy közzétesszük hétről hétre, és a Babér utcában személyesen is találkozhatunk vele. Más korszak fog következni, az biztos, de veletek együtt szeretnénk folytatni a közös munkát.

Pálferi is számít ránk, félévente tart nekünk egy-egy új előadást, és egy csomó új ötletet is tartogatunk még számotokra. Ezekről majd folyamatosan írunk.”