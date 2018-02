Rabbi kollégája dorgálta meg Köves Slomót

Tollat ragadott Radnóti Zoltán, a Mazsihisz rabbitestületének elnöke, hogy a Magyar Nemzet hasábjain kifogásolja Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbijának közéleti tevékenységét.

Köves legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy feltűnt a KDNP-s Hollik István választási szórólapján, méghozzá azzal a szöveggel, hogy „a zsidó közösség nyugodt életének és biztonságának megőrzéséhez szükség van segítő társakra”, erre pedig – az Orbán Viktorhoz hasonlóan Horthy Miklóst államférfinek gondoló – Hollik személye a garancia. Az EMIH vezetője később hitközsége hírportáljának, a Zsido.com-nak nyilatkozva azt mondta, „beszélni fog erről Hollik Istvánnal”, valamint, ha a kampányszórólapon való megjelenés „a kampányba való beszállásként értelmeződött, akkor lehet, hogy hiba volt, ezért elnézést”. Arról is beszélt, hogy zsidó vezetőként „kötelességem minden olyan politikussal és demokratikus politikai párttal keresni az együttműködést, akik segítik a zsidó hitélet és oktatás ügyét”.

Radnóti Zoltánt ez, úgy látszik, nem hatotta meg.

Levelét Köves 2002-es hazatérésével indítja: „Emlékszel arra a fiúra, aki úgy érkezett haza izraeli és amerikai tanulmányútjairól, hogy véget vet a magyar zsidóság politikai függőségének? És ma? Látod, milyen végtelenül szomorú magyar zsidótörténet résztvevői vagyunk mi ketten? Pedig valami igazán új érkezett meg veled hozzánk. A közösségi rendszerváltás ígérete. Azt mondtad, önfenntartó közösséget építesz majd, és az antiszemitizmusból nem csinálsz állandóan eszközt, mint oly sokan. Nem játszod ki többet az »antiszemita kártyát«. (…)Ez a fiú az akkor még csóró Diákszigetre járt ki tanítani, és balga dolognak tartotta, hogy valaki két-három hetente bemenjen a Parlamentbe, hogy különböző fontos emberekkel fényképezkedjen, majd megossza ezt a világgal, mutatván hatalmát, kapcsolati tőkéjét.”

Ehhez képest Radnóti szerint ma némiképp változott a helyzet: „Az utóbbi években úgy tűnhetett, hogy már nem a remélt hívek után jársz hajnalig tartó bulikba, hanem egyre inkább az állami pénzek érdekelnek. (…) Barátom, te mostanra minden rosszat megtanultál a múltbeli Mazsihisztól, és még túl is tettél rajta. Hiszen még az a »régi Mazsihisz« sem lépett be nyíltan egy párt politikai csatlósai közé. Még a »régi Mazsihisz« sem árulta el régebben olyan nyíltan Isten ügyét, mint most te. Sokak számára úgy tűnhet, hogy feladtad a 4000 évet négyért. (…) Azt írod azon a szórólapon, a magyar zsidóság elmúlt 30 évének legszomorúbb dokumentumában, hogy a választókerületben megújult a hitélet és a kulturális élet, és ennek folytatásához Hollik Istvánra van szükség. (…) Tényleg úgy gondolod, hogy zsidó hitéletet és kultúréletet a Belvárosban vagy bárhol az országban elsősorban az adófizetők pénzével sáfárkodó Fidesz és/vagy MSZP tud építeni?”

S hogy miért véleményes Köves magyarázata? Radnóti szerint ezért: „Fiatal ember vagy, de azért már felnőtt az ilyen beszédhez. Mégis, mit gondoltál, minek minősül, amit csinálsz? Nem akarok házi feladatokat adni neked, de vegyél komolyabban minket és magadat is. Ennél többre vagy hivatott. (…) Rossz úton jársz, és nagyon messzire mentél – de mi visszavárunk.”