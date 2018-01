Rangos díjat nyert a Heti Válasz újságírója

Melyik nem kellett volna? című írásával Élő Anita, a Heti Válasz munkatársa érdemelte ki a Média a Családért Alapítvány és a Képmás magazin 2017. évi Média a családért díját. (A díjnyertes cikket itt olvashatja el.)

Élő Anita és Lévai Anikó a díjátadón - Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Várkert Bazárban megrendezett csütörtök esti díjátadó ünnepségen Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyekért is felelős államtitkára hangsúlyozta: idén, vagyis a családok évében a családok fokozott támogatása mellett fontos, hogy a lehetőségeikről hiteles forrásból, pontosan tájékozódhassanak az érintettek. Ehhez szükséges a média együttműködése is, amely közvetítheti, de rombolhatja is a családi értékeket – fűzte hozzá.

Elismerés illeti azokat, akik segítenek abban, hogy Magyarország családbarát ország legyen. A családok éve elsősorban a figyelemről, a családbarát gondolkodásról szól – mondta a politikus, és arra kérte az újságírókat, hogy segítsenek közvetíteni ezeket az értékeket.

Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége a díjátadón arról szólt, hogy a család, különösen a nagycsalád olyan bástyát, védelmet jelent a szülők és a gyermekek számára egyaránt, amit semmi nem pótolhat. Ma már a társadalom is igyekszik megkönnyíteni a családok életét és mindenhol tetten érhető a családok iránti figyelem. Ugyanakkor a kisgyermekes családok mellett az idősebb generációk, a nagyszülők is több odafigyelést érdemelnek. Ezt felismerve számos, az idősek életét bemutató, azt megkönnyítő programot is támogat a díjat jegyző alapítvány – mondta Lévai Anikó.

Az Emmi különdíját Jobbágyi Zsófia Magyar Hírlapban megjelent Dicsérj, dicsérj, dicsérj című vezércikke kapta.

A Média a Nemzedékekért-díjat Horváth Ágnes és Horváth Szilárd, a Kossuth Rádió munkatársai, a Napközben című műsorban készült Aktív időskor című összeállításukért vehették át.

A Külhoni média a családért díjat Kiss Réka, a hirek.sk oldalán megjelenő Otthontalan memoár című írásáért kapta.

A Média a családért díj és a Média a nemzedékekért díj kategóriában közönségdíjast is választhattak a mediaacsaladert.hu honlapon szavazók. Előbbit Kozák Annamária, az Apa Akadémia című, a Katolikus Rádióban megjelenő műsoráért vehette át, utóbbit Finy Petra nyerte el, a wmn.hu oldalon megjelent Békén kell hagyni a gyerekeket című munkájával.