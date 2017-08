Rég „összegyurcsányozták” magukat a Momentum-vezérek

„Nem állunk be az Új Pólusba és nem gyurcsányozzuk össze magunkat” – a Momentum alelnöke, Soproni Tamás örvendeztette meg a nagyérdeműt ezzel a kijelentéssel múlt héten, hangsúlyozva, hogy ők aztán nem állnak össze senkivel sem.

Jó ilyen sziklaszilárd morális állásponton látni a libi ifipárt egyik vezetőjét, mi tagadás. Gyurcsány működésére, 2006-os le nem mondására nincs mentség, azok után közösséget vállalni vele nem lehet. Soproni pedig milyen szépen fejezi ki ezt az erkölcsi undort, nem? „Összegyurcsányozni” magunkat. Mintha trágyaléről beszélne.

Sajnos azonban mindez gigantikus kamu.

Már az interjú készítői is utalnak rá, hogy Soproni 2014-ben tagja volt „egy helyi szintű összefogásnak”, az Együtt színeiben indult, de ott volt a DK és a PM is.

A momós erre így bagatellizálja a történteket:

„Nem voltam párttag, az Együtt támogatásával indultam el a helyi önkormányzati választáson a VI. kerületben. A végtelenül tisztességes, sajnos később elhunyt akkori polgármesterjelölt, Kiss Róbert kért fel.”

A zinternet szerencsére nem felejt, úgyhogy nézegessünk is most elegánsan kívülálló, Gyurcsányékkal, szocikkal nem elegyedő Soproni Tamást alig három évvel ezelőttről. Meg bónusz DK-logós plakátot a fejével!

Fotó: Együtt/Kleb Attila



Az Együttben tevékenykedő egyik forrásunk Soproni pártonkívüliség-sztoriját is árnyalja. „A történelmi tényekhez tartozik, hogy Kiss Róbert halála után Pápa Levente, a párt akkori elnökségi tagja fideszes módra kijelölte Sopronit képviselőnek. Amikor ez kiderült, néhányan jelezték az elnökségnek, hogy ez így nem valami demokratikus. Soproni tényleg nem volt az Együtt tagja, de kortesbeszédében megígérte, hogy belép, ha ő lesz a képviselő. Nem ő lett, így megsértődött és soha többé nem bukkant fel.”

Felbukkant viszont az Együtt környékén a Momentum vadiúj elnökségi tagja, Cseh Katalin, akinek tehát szintén nem okozott erkölcsi meghasonlást az őszödi rétorral való összefogás: az Együtt ugyanis épp arra jött létre. Már csak azért sem valószínű, hogy Cseh számára vörös posztó lenne az egykori kormányfő, mert politikai pályáját a Liberális Fiatalok Egyesületében (LiFE) kezdte. A korábbi SZDSZ-es politikus, John Emese nevével fémjelzett csapat volt az SZDSZ végjátékának idején.

Ennyit szerettünk volna mondani a „tiszta szemű fiatalokról”, akik nagyon függetlenek és a semmiből törnek elő, hogy önzetlenül csupa jót hozzanak Magyarországnak.

Szóval lehet gyurcsányozni, a politikai racionalitás is diktálhatja a momentumosoknak, hogy ne akarjanak összefogni vele, de az „összegyurcsányozós”, morálisnak tetsző hevületet talán éppen nekik nem kellene erőltetniük. Főleg Soproni Tamásnak. Ha valaki nyolc évvel az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése után DK-logós plakáton vigyorog, utána az ilyesmi a legvisszafogottabb jelzővel is minimum hiteltelen.