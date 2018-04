Se nem Soros, se nem Gyurcsány

Már az 1.0-nál is azt mondtam: még szép, hogy tüntessen mindenki, mivel ugyanezt mondtam akkor is, amikor a Fidesz hívta utcára az embereket, és a balliberális oldal sivalkodott, hogy jáj, a politikának nem az utcán van a helye. De a megmozdulás címe, a „Mi vagyunk a többség!” egy ilyen választási eredmény után finoman fogalmazva is neccesnek tűnt. És most, hogy megvolt a 2.0, az érzés csak erősebbé vált – ehhez a kijelentéshez ugyanis brutális tömegre volna szükség. Mert van ugyan tömeg, meglepően kitartó ráadásul, sőt, május 8-án valószínűleg az első demonstrációt is meghaladó számban vonulnak majd a Kossuth térre az ellenzéket vesztett, általános kiábrándultságukban új utat kereső kormányellenes tüntetők, de a többség sehogy se jön össze.

Ám ez csupán piszkálódás, mert a tüntetés egyébként fontos és érdekes folyamat. Amit jól mutat, hogy jobbról, balról, alulról, felülről, mindenhonnan meg is kapják a magukét a szervezők.

A kormányoldali értelmezés nem túl bonyolult: Soros György nem tud beletörődni a választások eredményébe, ezért pénzt nem sajnálva tüzeli harcra civilnek álcázott zsoldosait. Ami persze gyermeteg magyarázat, de ha erre van arrafelé piaci igény, hát ezt kell nyomatni túlcsordulásig, az olyan apró logikai bukfencekkel nem törődve, mint például hogy Soros György annyira megvette a teljes ellenzéket, hogy abból minden idők legnagyobb Fidesz-győzelme jött össze.

Legújabb jön még ehhez a történések összegyurcsányozása, miszerint a Soros-pénzén szerveződő tüntetéseket Soros utasításai alapján személyesen Gyurcsány Ferenc irányítja. Ami persze még gyermetegebb, de közben komoly tünet is egyben: tényleg soha, de soha nem fogunk megszabadulni közéletileg Gyurcsány Ferenctől, az egyetlen magyar miniszterelnöktől, aki nagy nyilvánosság előtt ismert be egy rakás aljas dolgot, hogy aztán kedvére trollkodjon szét bármit és mindent a szektaszerűen szerveződő rajongótáborának önfeledt lelkendezése közepette.

De jön a támadás balról is, hogy rendes demokrata nem demonstrálhat együtt a nácikkal. És viszont: rendes magyar radikális nem vonulgat beszívott libsikkel.

Aztán van, aki a nácikat és a libsiket együtt támadja – lásd, mint fent.

Létezik a globális kritika is, miszerint az utcai tüntetés megoldást nem nyújt az ellenzék válságára, viszont szép csendben levezeti és feloldja a szenvedélyt, ami a baloldal megújulásához szükséges lenne. A tüntetés tehát káros, mert akadályozza a baloldalt a szembenézéssel, így magára valamit is adó kormányellenes polgár odahaza kussol, nehogy megakadályozza a baloldalt a valamiben.

És van az egész „úgy hülyeség, ahogy” nézőpont is, miszerint ha sem az 1.0, sem a 2.0 során nem született meg a legújabb kori népvezér, akkor már nem is fog, ezért felesleges az egész kínlódás. Hogy ez a népvezér egyébként miként szökkenne szárba, és mit kezdene a tömeggel, na, meg a tömeg ővele, arra persze nincs forgatókönyv. Mert hát nincs is ilyen forgatókönyv.

Ja, és persze a tömeg legyen ön- és céltudatosabb kritika, ami talán a legviccesebb.

De a tüntetés akkor is fontos dolog. (Jó, Gyurcsány tényleg lejöhetne már a szerről, bár arra is lenne magyarázat, miszerint Soros György háttérbe parancsolta, így végül is mindegy, hogy ott van-e, vagy sem, bár akkor se legyen ott. Meg máshol se. Írja már meg inkább azokat a „kibaszott jó könyveket a modern baloldalról”... )

Szóval a tüntetés fontos dolog. Nem tudjuk, mihez kezd a Fidesz azzal a gigantikus hatalommal, amit a választásokon kapott, de az előzmények alapján nem hiszem, hogy akad akár egyetlen magyar állampolgár, aki nyugodt időkre, sőt, konszolidációra készülne. Ezért aztán egyáltalán nem baj, ha az ellenzéket vesztett ellenzéki polgárok azzal a tapasztalattal futnak neki a minimum négy évnek, hogy adott esetben nem maradnak egyedül a hatalommal szemben.

És – bár tudom, hogy ezen mostanság mosolyogni illik – a Fidesznek se haszontalan, ha látja, hogy a nép önszervezi magát és tömegesen reagál egy-egy kormányzati döntésre. Igen, azok a nevetséges vackok, mint a fékek és ellensúlyok, amivel tényleg nem lehet választásokat nyerni.

De itt most nem is ez a tét, hanem valami sokkal fontosabb.