Semjén Zsolt üzent a rá vadászóknak

„Vadászva vadásztak reám, mint valami madárra, ellenségeim ok nélkül.” (Jeremiás siralmai 3:52)

A svédországi kiruccanásai – és a helyi vadászati népszokások (úgy is, mint helikopteres szarvastetem-szállítás) tiszteletben tartása – miatt a napokban a hírekbe került Semjén Zsolt a parlamenti magaslesből tüzelt az ellenzéki verebekre. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke hétfőn ugyanis az Országgyűlés épületében fogadta Paul Babazt, a Safari Club International (SCI) vezetőjét, hogy megvitassa vele a hazai vadgazdálkodási helyzetet és szakmailag előkészítsék a 2021-es budapesti vadászati világkiállítást.

Babaz megköszönte a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettesnek a vadgazdálkodás és a természetvédelem terén kifejtett munkáját, és meghívta ő Amerikába, mert személyében „egy nagyszerű vadászt és természetvédőt ismert meg”.

A 2016-ban az SCI Las Vegas-i konvencióján az év törvényhozójának választott KDNP-elnök szerint jól halad a 2021-es világkiállításra való felkészülés, mert az építkezések kapcsolódnak az egy évvel korábban, szintén Budapesten rendezendő Eucharisztikus Kongresszus előkészítéséhez, de emellett az is fontos, hogy a SCI „lenyűgöző trófeái Magyarországon is »bemutatásra kerüljenek«, mert ezáltal a világ figyelme is Budapestre fog irányulni”.

Arra a kérdésre, hogy elfogadja-e az SCI elnökének meghívását a saját amerikai vadászterületére, a Szuverén Máltai Lovagrend nagykeresztes lovagja úgy válaszolt: időbeosztása miatt csak a meghívások töredékének tud eleget tenni, de „hogy borzoljam egy kicsi az ellenzéki média kedélyét, megpróbálom kitriblizni azt, hogy Bayer Zsolt barátom is eljöhessen velünk; bizonyára nagyszerű novellákat fog írni ezekről az utakról”.

Az eseményről mozgóképes beszámoló is készült, amit ide kattintva érhet el.