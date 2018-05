Semmi probléma, Andy Vajna újabb rádiót vett

Nagyon kellett már egy újabb frekvencia a médiabirodalomba, mert ami nem nő, az csökken, már ha persze ilyen kapitalista szemmel nézünk a dolgokra rá. Szóval kellett, és lett is: bár az üzlet még április elején köttetett, a Médiatanács csak ma bólintott rá, hogy Andy Vajna cégcsoportjának tulajdonába kerüljön a Kiskunmajsán és Kiskunfélegyházán sugárzó Sirius Rádió. Ahol egy ideje amúgy már a Vajna-féle Rádió 1 szól, de most már hivatalosan is.

Azért a Médiatanácsnak nem lehetett könnyű dolga (dehogynem), hiszen azt kellett mérlegelnie (dehogy is), hogy a Andy Vajna cégcsoportja az újabb bevásárlással nem tesz-e szert túlzott médiapiac erőfölényre. De szerencsére nem, hiszen Andy Vajna csupán a 15 tévécsatornát működtető TV2 Médiacsoport, a Bors, a megyei lapokat kiadó Lapcom Zrt., 30-nál is több rádiófrekvencia, meg a TV2-nek és az ATV-nek is műsorokat gyártó IKO egyik tulajdonosa, szóval nincs itt semmi probléma.

De szerintem jobb lenne, ha most Mészáros Lőrinc jönne a következő médiavásárlással, mert azért legyünk már kicsit tekintettel a Médiatanács tagjainak lelki nyugalmára is.

