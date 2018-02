Szabad-e egy orvost dicsérni Mészáros Lőrinc lapjában?

„Milyen betegek lettünk úgy, ahogy vagyunk” – alighanem ez a legjellemzőbb hozzászólás ahhoz a vitához, amely jelen írás megfogalmazásakor javában dúl a Facebookon. Történt ugyanis, hogy Hirschler Richárd, a hvg.hu volt főszerkesztője nyilvánosan elérhető bejegyzésében az alábbi módon fakadt ki:

„A ördög időnként tényleg nem alszik. Ami történt, jó barátom, Polgár Gyula, a Facebookon hálás szívvel megköszönte, hogy őt és feleségét a nagykanizsai kórházban ragyogóan ellátták és mindketten gyógyultan távoztak az intézményből. Több se kellett a valamikor általam szerkesztett és még mindig nagy becsben tartott hvg.hu-nak, és azonnal ráharapott a bejegyzésre. Íme, máris elindult a kórházaknak kötelezően előírt jó hírek gyártása, kommentálták Polgár Gyuszi bejegyzését, mintha barátom a Fidesz megbízásából cselekedett volna. Ám pont az ellenkezője igaz, Gyula még csak véletlenül sem csatlakozott le a kormánypárthoz, kritikusan gondolkodó polgár – nomen est omen. Most joggal ki van akadva, hogy a hvg.hu rossz hírét kelti. Tanácsolom a hírportál szerkesztőinek – ismerjék el, hogy ezúttal mellélőttek. Gondosabban válogassák meg célpontjaikat – még ha a kampány felhevült légköre ennek ellenkezőjére ösztönöz is.”

A kifakadás olyan baloldali, liberális személyiségeket ösztönzött hozzászólásra, majd többüket összeveszésbe torkolló civakodásba, mint például Veiszer Alinda és Fiala János újságíró, Bozóki András volt kultuszminiszter, vagy a nyitóidézetet megfogalmazó Tamás Ervin, a volt Népszabadság volt főszerkesztő-helyettese. Akadt, aki úgy értékelte a helyzetet: mivel a Facebook-bejegyzést a hálás beteg a Mészáros Lőrinc milliárdos érdekeltségébe tartozó zaol.hu-n is közzétette, szándékától függetlenül úgy nézett ki, mintha ez lenne az első példája a kötelező egészségügyi jó hírek gyártásának. (Lásd az állítólagos, vonatkozó kormányzati utasításról szóló eheti beszámolókat.)

Más azzal érvel, hogy miért kellene bárkinek naprakészen tisztában lennie a legfrissebb politikai hírekkel, és hogy helyi ügyről lévén szó, magától értetődő a zalai internetes híroldal megkeresése. A hajba kapásig fajuló kommentcsörtét egyébként érdemes végigolvasni, mert nem kizárólag újságírói belterjeskedésről van szó. A vitában számos olyan megfontolandó érv jelenik meg pró és kontra, amelyek segítenek eligazodni az össznépi téboly jeleit egyre inkább magán viselő ország közügyeiben.

A legviccesebb, akár összegzésnek is tekinthető hozzászólás viszont Bozóki Andrásé: „A kórháztól jó híreket várnak, most megkapták egy betegtől, aki meggyógyult. Even better!”