Szcientológusok botránya: tényleg hibázott a rendőrség

Korábban annyi szabálytalanságot talált az adatvédelmi hatóság a szcientológiai egyháznál, hogy rekordnagyságú bírságot szabott ki. De miért volt törvénysértő az újabb házkutatás?

Nem értettük pontosan, ezért megkérdeztük a Budai Központi Kerületi Bíróságot, miért találták törvénysértőnek a napokban a még tavaly októberben tartott házkutatást. Akkor sajtóinformációk szerint egyszerre több mint húsz helyen kutakodtak a hatóságok és teherautószámra vittek el dokumentumokat. A házkutatást követő napokban pedig Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság vezetője arról beszélt, hogy egy korábbi (2016. decemberi) házkutatásnál olyan súlyú törvénysértést találtak, amely miatt 20 milliós büntetést osztottak ki.

De mi történt most? Mi volt a gond a házkutatással?

A Budai Központi Kerületi Bíróság helyt adott a Magyarországi Szcientológia Egyház és felülbírálati indítványának megállapítva, hogy nem érvényesült a szükségesség és arányosság elve.

Ez azt jelenti, hogy a hatóságok kisebb korlátozással járó más cselekményt is alkalmazhattak volna, mielőtt a házkutatás elrendeléséről határoznak.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A házkutatás ugyanis nem úgy történik, ahogy a laikus elképzeli, vagyis nem pusztán azt írják elő a határozatban, hogy kutakodni kell és pont. Meg kell jelölni azokat a bizonyítási eszközöket is, amelyek megtalálása érdekében a házkutatás szükséges – közölte a bíróság sajtóirodája. Az érintettet pedig a házkutatás megkezdése előtt fel kell szólítani arra, hogy a keresett dolgot adja elő. (Van, amikor erre nincs lehetőség, de most a bíróság úgy találta, lett volna.) A házkutatási határozatban a bizonyítékoknak minősíthető dolgokat nem jelölték meg, így a házkutatással érintett nem is élhetett azzal a lehetőséggel, hogy azokat önként a hatóság rendelkezésére bocsássa.

Korábban a főügyészség már megvizsgálta és elutasította a panaszt, de a bíróság szerint ez nem volt megalapozott, és a motozás elrendelésére vonatkozó része sem volt rendben. A lefoglalási határozat ellen azonban csak akkor nyílik meg a felülbírálati út, ha a lefoglalást az ügyész rendelte el.

Azonban jelen ügyben nem az ügyész, hanem más hatóság hozta a lefoglalást is elrendelő határozatot, tehát, ha jól értjük, a lefoglalt dokumentumokat nem kell visszaszolgáltatni.