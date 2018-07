Szinte biztos, hogy Budapesten lesz a 2023-as atlétikai vb

A Nemzetközi Atlétikai Szövetséghez (IAAF) közel álló forrásaink szerink szerint szinte biztos, hogy Budapest rendezheti meg a sportág 2023-as világbajnokságát.

A magyar főváros pályázat nélkül kapja meg az esélyt, hogy otthont adjon eddigi legnagyobb sporteseményének, miután az IAAF immár tárgyalások útján, a marketingszempontok figyelembe vételével választja ki a házigazdát. A döntés várhatóan az IAAF tanácsának július végi, Buenos Aires-i ülésén válik hivatalossá.

Bár a tavaly sikeres U-18-as vb-t rendező Nairobi is érdeklődött, a kenyai főváros még nem áll készen egy felnőtt torna megrendezésére,inkább a 2020-as U-20-as viadalra pályázik, és 2025-ben futhat neki a felnőtt vb-nek. Mivel a 2019-es vb Dohában, a 2021-es pedig az amerikai Eugene-ben lesz, egyébként is Európán a sor, ahol Budapest volt a legaktívabb érdeklődő. Barcelona is felmerült, de nem annyira komolyan, mint a magyar főváros.

Budapest 1998-ban a Népstadionban adott otthont az atlétikai Európa-bajnokságnak, ám az időközben Puskás Ferencről elnevezett arénát azóta lebontották, és a helyén épülő vadonatúj létesítményben már nem lesz atlétikai pálya, hogy a lelátók a modern stadionépítési elveknek megfelelően ne legyenek túlzottan távol a küzdőtértől.

A kormány azonban 2016 végén elfogadta a Kemény Ferenc Program sportfejlesztési tervet, melynek keretében többek között új atlétikai stadion épül. A Budapesti Atlétikai Stadion a pesti Duna-parton, a Rákóczi hídtól délre épül fel, az úgynevezett Vituki-területen.

Ez egy 15 ezres befogadóképességű aréna lesz, ahol akár IAAF Diamond League versenyeket is lehet majd rendezni, de szükség esetén 55 ezresre bővíthető. A 2023-as vb miatt várhatóan egyből a nagyobb változatban építik majd fel, és a verseny után bontják vissza, akárcsak a Duna Arénát a tavaly nyári FINA vb után.

A stadion a 15 ezer fős alapállapotban Forrás: Napur Architect

A stadionra tavaly nyílt tervpályázatot írtak ki, amelyet a Ferencz Marcel nevével fémjelzett Napur Architect nyert meg. Ez a cég tervezte a Duna Arénát és az épülő Néprajzi Múzeumot. Az iroda 4,7 milliárd forintért kapta meg a tervezési megbízást. Ha az új Puskás székárából indulunk ki, az atlétikai aréna várható beruházási költsége 115 milliárd forint körül alakul majd, vagyis a Napur díjazása nagyjából a kamarai ajánlásnak felel meg.

Eközben éppen a hét folyamán a Fürjes Balázs miniszterelnökségi államtitkár által vezetett Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja „Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés” címmel nemzetközi tervpályázatot írt ki a Vituki-telket is magába foglaló mintegy 135 hektáros rozsdaövezeti terület mestertervének elkészítésére.

„A Déli Városkapu Fejlesztési Program régi adósságot törleszt, hiánypótló fejlesztéseket indít el Dél-Pesten és Észak-Csepelen. A Fejlesztési Program egységes szemléletben valósít meg városfejlesztést, rendet teremt és formát ad Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ág mentén elhelyezkedő területeinek” – fogalmaz a kiírás.

A program legfontosabb eleme a 12 ezer férőhelyes Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővítené. Ez azon a telken lesz, ahol 2008 előtt a Wallis épített volna lakóparkot. A 2024-es, visszavont olimpiai pályázatban is szerepelt a koleszváros mint az olimpiai falu helyszíne.

Várhatóan ezen a területen kaphat helyet az új Budapesti Velodrom is. Ezt eredetileg Óbudára, az egykori gázgyár területére álmodták meg, ide képzelte el az épületet a tavalyi tervpályázat győztese, Anthony Gall irodája is. Ám a terület talajcseréjére nem találtak megoldást, így a friss hírek szerint Észak-Csepelre helyezik át a tervet.

A nemzetközi tervpályázatra 17 építészirodát hívnak meg, tucatnyit már meg is neveztek. Köztük van a norvég Snøhetta, az amerikai Kohn Pedersen Fox, a brit Squire & Partners, a holland KCAP és több magyar iroda, így a Finta és Társai és a Dévényi Tamás nevével fémjelzett Budapesti Építőművészeti Műhely.

A Budapesti Velodrom látványterve Forrás: Gall és Társai Építésziroda

Az atlétikai aréna és a diákváros mellett várhatóan fedett atlétikai csarnok, evezős központ extrémsport-park épül a területen. A Kemény Ferenc Program eredetileg új teniszközpontot is tervezett Észak-Csepelre. Remélhetőleg ez visszakerül a tervek közé ahelyett, hogy a Margitszigeten épülne teniszközpont drámai környezetpusztítás eredményeként.