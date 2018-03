Szokatlan adat érkezett

Hoppá, előzetes adatot adott ki a KSH a teljes termékenységi mutató alakulásáról, ez elég szokatlan, legalábbis az, hogy már márciusban közlik. Eszerint hiába csökkent tavaly a születésszám, ez az anyai népesség számának visszaeséséből adódik, az egy nőre jutó gyermekek száma viszont emelkedik. Tavaly 1,49-ről 1,5-re nőtt a teljes termékenységi mutató. Vagyis a korábbi egygyermekes családmodelltól elmozdulunk a kétgyermekes felé. Ez a szám ugyanis azt mutatja meg, hogy egy nő élete során hány gyermeknek ad életet, és végeredményben ez jelzi a családpolitika sikerét vagy sikertelenségét és nem a születésszám maga.

Miért? Mert a 70-es évek végén született női korosztályok még 170-180 ezer fős évjáratokból származtak, a mai 20 évesek pedig 97 ezresből. Tehát a szülőképes korból kiöregedők sokkal többen vannak, mint a most szülővé válók. A meg nem született anyáknak és apáknak pedig gyermekük sem születik. Emiatt úgy is csökkenhet a születésszám, hogy közben sikeres a családpolitika. Mert a következő években nem az a kérdés, hogy kevesebb gyermek jön-e világra, csak az, mennyivel. Egyre inkább arra kell berendezkednünk ezen a téren, hogy a kis jó hír is jó hír.