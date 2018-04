Szombaton megjelenik a Magyar Nemzet

Igaz, ez most nem hivatalos Magyar Nemzet, hanem szamizdat kiadvány lesz.

Bár mindenki a nagy szombati tüntetésre figyel, lesz aznap egy kisebb, nekünk, újságíróknak bizonyosan fontos összejövetel is.

A Magyar Nemzet – egyelőre bizonytalan sorsú – szerkesztősége hirdetett találkozót a budapesti Pethő Sándor utcába, délután négy órára. Ahol a gyertyagyújtáson kívül lesz más is – György Zsombor, a Magyar Nemzet főszerkesztő helyettese (nem egy ez a múlt idő, na) minderről ezt írja invitáló Facebook-bejegyzésében:

„Tisztelt Olvasóink! Kedves Barátaink!

Azt, hogy a Magyar Nemzet sorsa mi lesz, ebben a pillanatban nem tudhatjuk még biztosan. A szombat délután 4 órára a budapesti Pethő Sándor utcába meghirdetett találkozónkhoz időzítve rendkívüli számmal jelentkezünk. Vagyis: most szombaton biztosan lesz nyomtatott Magyar Nemzet, még ha nem is teljesen a megszokott formában. Küzdünk, utolsó lélegzetünkig! A lapot a megszokott terjedelemben, húszezer példányban fogjuk kinyomtatni és ingyenesen fogjuk terjeszteni. Aki el tud jönni a rendezvényre, biztosan kap belőle, aki pedig tud, vigyen magával több példányt is, terjessze környezetében.

Mindez sajnos nincs mégsem teljesen ingyen, a nyomdaköltséghez 400 ezer forint még hiányzik. Ha tudtok, segítsetek. Aki úgy érzi, rá tud szánni valamennyi pénzt erre a kiadványra, kérem, írjon erre a címre:

mnszamizdat@gmail.com

Jelezze azt is, amennyiben túlfizetés történik, mi legyen a pénz sora: arányosan visszautaljuk vagy fordítsuk jótékony célra. Személyemet tudom egyelőre csak garanciaként kínálni. Aki megosztással, a hír terjesztésével tud segíteni, az is nagyon sokat tesz azért, hogy egyszer élhető világot teremtsünk magunknak. Rajtunk is múlik.

Köszönjük!”