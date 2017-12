Tabut dönt a magyar püspök: korlátozzuk a magántulajdont és az abortuszt!

„A Föld lakosságának leggazdagabb húsz százaléka fogyasztja el a bolygónkon megtermelt javak és ásványkincsek mintegy nyolcvannégy százalékát. A legszegényebb húsz százaléknak pedig csupán körülbelül 1,4 százaléknyi jut (David C. Korten). A Földön a magántulajdon egyre kevesebbek kezében koncentrálódik. Ahogyan természetesnek vesszük, hogy egyetlen embernek sem lehet magánhadserege, hanem ez állami monopólium, ugyanígy meg kellene állapítani a magántulajdonként birtokolható javak felső határát is” – lepi meg az olvasót Székely János szombathelyi püspök az Új Ember című katolikus hetilap karácsonyi számának vezércikkében.

Ami azt illeti, Ferenc pápát – akinek magyarul Ez a gazdaság öl címmel tavaly jelent meg a témáról szóló kötete – ennél kevesebbért is lekommunistázták, de legalábbis lebaloldalizták. Holott nyilvánvaló, hogy az egyházfő nem ilyen kategóriákban gondolkodik, hanem csupán szinte betűhíven felmondja a katolikus társadalmi tanítást.

Persze a magyar főpap szavain is csak azok hökkennek meg, akik nem ismerik elkötelezettségét a szegények, köztük is a cigányok iránt, vagy pedig nem hallották, hogy a botrányos őcsényi eset után kijelentette: szívesen vendégül látná a Tolna megyei településről kiutált, nem mellékesen hazánkban legálisan tartózkodó menekülteket.

Ami a mai világrend kritikáját illeti, nagyon is egyet lehet érteni a diagnózisával. Abban viszont nem vagyunk biztosak, hogy a javasolt terápia, vagyis a magántulajdon korlátozása a legjobb megoldás; az emberiség egy része nem is olyan régen megpróbálkozott vele, az ismert lesújtó következményekkel. Ettől még azonban körömszakadtig védjük egy püspök azon jogát, hogy – ha már mások nemigen teszik – hangsúlyosan néven nevezze a problémát, és, akár a tévedés jogát is fenntartva, eltöprengjen a lehetséges megoldáson.

Székely Jánosnak máskor is voltak már olyan, különösebb visszhang nélkül maradt javaslatai, amelyek ha nem egy hiteles, hanem megosztó egyházi személy, vagy éppen politikus szájából hangzanak el, garantált lett volna a botrány. A népességfogyás megállításáról szóló javaslatai között például ezt olvassuk a Magyar Kurírban:

– „Minden házasságra készülő párnak legyen kötelező egy körülbelül négyalkalmas házassági felkészítőn részt venni. Szabadon választhatják meg a párok, hogy állami felkészítésben vagy valamelyik egyház által szervezett jegyesoktatásban kívánnak részesülni.”

– „Támogatni lehetne a családbarát filmek, műsorok sugárzását. Tiltani lehetne a kifejezetten destruktív, családellenes tartalmakat. Olyan eszközöket kellene a piacon megjelentetni, melyeken a fiatal nem tud destruktív tartalmakat (horror, pornográfia, erőszak stb.) nézni. Ne a szülőnek kelljen megpróbálnia védett közeget biztosítani a gyermekének olyan eszközök világában, melyekhez nem ért. Esetleg a szülő büntethető legyen, ha a gyermeke nem ilyen eszközöket birtokol.”

– „Az állam fejezze ki világosan, hogy az abortuszt nem tekinti helyes, civilizált megoldásnak. Ennek érdekében a szülészetek harmadát, felét alakítsák át abortuszmentes, csak az életet szolgáló szülészetekké.”

– „A szülészetekhez vezető utakra tegyenek ki plakátokat a gyermekről, a magzatról.”

– „Az abortusz előtti tanácsadásban próbálják az édesanyát lebeszélni erről a döntéséről. Mutassák meg neki magzatát szép, nagy felbontású képen. Hívják be a gyermek édesapját is, és ha ő szeretné a gyermeket felnevelni, akkor az anya döntését halasszák el tíz nappal. (…) Esetleg az állam anyagilag támogassa azt az anyát is, aki megszüli és örökbe adja a gyermekét.”