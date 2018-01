Tarlós leteremtette a BKK-vezért: „Normális ember ilyet nem tesz!”

Dabóczi Kálmán a keresztény értelmiségiek közéleti dilemmáiról beszélt, s még az állami korrupciót is bírálta egy interjúban. Megérkezett Tarlós István válasza: szerinte aki ilyet tesz, politikai antitalentum.

Mi magunk is egyik ámulatból a másikba estünk, amikor elolvastuk a 777 Blog interjúját Dabóczi Kálmán BKK-vezérrel. Megszoktuk ugyanis, hogy a köztulajdonban lévő óriáscégek első emberei kommunikációs panelről kommunikációs panelre vergődve beszélnek, nehogy politikailag „inkorrektek” legyenek. Erre jött Dabóczi, és nyilvánvalóvá tette:

„Nehezebb ma keresztény értelmiséginek lenni, mint a rendszerváltás előtt. Akkor egyértelműbb állapotok voltak, most látunk egy alapvetően nagyon pozitív és jó értékrendű erőteret, viszont annak a mindennapos megnyilvánulásai és kísérőjelenségei mellett meg nem lehet elmenni szó nélkül. Ezt a kettősséget jelenleg sem lenyelni, sem pedig kiköpni nem tudja a keresztény értelmiség, de azt gondolom, hogy ez igaz az egész magyar értelmiségre is. Vagy démonizálja az egészet, és azokat az értékeket, eredményeket is megtagadja, amelyek objektíven nézve is pozitívak, vagy letagadja a valóságot, hogy ne kelljen szembesülni a problémákkal, például a korrupcióval. Szerintem a keresztény felelősség pont itt jön elő, hogy az ember merje az értékek melletti elkötelezettségét nyíltan vállalni. Egyrészről ki kell állni a hatalom által – hitem szerint helyesen – megfogalmazott értékek mellett, mint az életközpontúság, a családbarátiság, a hazafiság, mert ezeknek közösségépítő, megtartó erejük van. Másrészről viszont rá kell szorítani a mindenkori kormányzatot, hogy a hatalmát valóban a közjó érdekében használja és ne egy szűk csoport gazdasági érdekei mentén.”

Aztán megérkezett BKK-vezér főnökének tömör válasza. Tarlós István főpolgármester a Hír Tv felvétele szerint a következőket mondta:

„Ehhez tökéletes politikai antitalentumnak kell lenni. Hogy valaki ilyet miért csinál, az az én értelmezési tartományomat meghaladja. Egy ilyen időszakban. Normális ember ilyet nem tesz, bocsánatot kérek. Én becsülöm a Kálmánt, nem tudom mire alapozza a feltételezéseit.”

Mi azért sejtjük, sejtegetjük.