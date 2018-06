Török „invázió” a magyar energiapiacon – kulcsszerepben Orbán Viktor barátja

Beindult a gigantikus, félpaksnyi kapacitású napelempark-hálózatot ígérő török milliárdos: Adnan Polat elsőként a Pest megyei Apajon érdekelt projektcéget vásárolta fel. És leszerződtette az Orbán-kormány energetikai államtitkárságának korábbi titkárságvezetőjét. Részletek a friss – jelenleg csak digitális formában elérhető – Heti Válaszban!

„Az új napelemparkok, valamint Paks II. a tiszta és fenntartható energiatermelés élvonalába emelik majd Magyarországot” – ígérte Orbán Viktor a 2018-as miniszterelnöki eskütételt követő beszédében. Ezzel pedig visszavonhatatlanul „bezöldült”, de legalábbis egy szintre helyezte a megújuló alapú villanytermelés-ösztönzést az orosz–magyar koprodukcióban készülő atomerőmű-bővítéssel.

Mindezt a parlamenti karzatról hallgatta egy isztambuli csúcsgazdag, aki Recep Tayyip Erdoğan elnök és a magyar kormányfő közös barátjaként szokta magát pozicionálni a török sajtóban – és nem mellékesen ő a tiszta forrásokat használó villamosenergia-ipar egyik prófétája a saját hazájában. Meg lassacskán a miénkben is. Míg Adnan Polat Törökországban 2000 óta egymilliárd dollárt fektetett nyolc szélerőműparkba, addig nálunk öt év alatt ruházna be 700 millió dollárt – no, nem turbinakollekciókba, mert ezeket nem támogatja a kormány, hanem a napenergiába.

