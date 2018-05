Tüntetés és Himnusz: megalakult az új Országgyűlés

Kedden reggel valamivel 10 óra után kezdetét vette az Országgyűlés alakuló ülése. Áder János köztársasági elnök köszöntötte az országgyűlési képviselőket és a 12 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízólevelek átvételét. A jelenlévők ezután közösen elénekelték a Himnuszt.

Az államfő korelnöknek kérte fel Turi-Kovács Bélát, akinek átadta az ülés vezetését. Az Országházba fokozott biztonsági ellenőrzés mellett léphettek be a meghívottak és az újságírók. Az Index, a 444.hu és a HVG tudósítóit nem engedték be a Parlamentbe. Az újonnan megválasztott képviselők az Országház főlépcsőjén mentek be az épületbe.

Áder János köztársasági elnök beszédet mond Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Demeter Márta és Keresztes László Lóránt, az LMP országgyűlési képviselői érkeznek egy uniós és egy magyar zászlóval Fotó: MTI/Kovács Tamás

A Jobbik frakciójának tagjai esküt tesznek a Szent Koronánál az Országgyűlés alakuló ülése előtt Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Fidesz-KDNP frakciójának női képviselői közös fotót készítenek Orbán Viktor miniszterelnökkel Fotó: MTI/Kovács Tamás

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere (b) és Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter beszélget, jobbról Trócsányi László igazságügyi miniszter Fotó: MTI/Kovács Tamás

Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Tóbiás József, az MSZP-Párbeszéd parlamenti képviselője Fotó: MTI/Kovács Tamás

A képviselők leteszik az esküt Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Kordon nem, csak rendőrök voltak reggel a Parlament előtt Fotó: Jelli Márk

A Jobbik frakciója érkezik a Parlamenthez Fotó: Jelli Márk

Fotó: Jelli Márk

Fotó: Jelli Márk

Fotó: Jelli Márk

Fotó: Jelli Márk