„Ahogy ma az állam már a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül költséghatékony módon kezeli az állami hirdetéseket, ugyanúgy központosítani lehetne a kulturális mecenatúrára fordított pénzeszközöket”, nyilatkozta Szakács Árpád a Figyelőnek. A Médiaworks főszerkesztője a Magyar Időkben indított sorozatával a kulturális mecenatúrát, annak visszásságait vette célba, kritizálva, mi több, támadva a baloldali gondolatok előtt teret nyitó állami intézményvezetőket.

Hogy Szakács Árpád autentikus forrás-e a kulturális mecenatúrát érintő ügyekben, mindenki eldöntheti maga, de hogy véleménye lehet a kérdésről, az nem vitás. Főként, ha állításait tényekkel támasztja alá. Márpedig ő tények garmadáját sorakoztatta fel arról, hogy a kormányt itthon és külföldön bíráló művészek milyen lehetőségekhez jutnak az állami szektorban. Fent idézett megállapítása azonban ex cathedra természetű. Semmilyen szakmai alapja nem látszik.

Mert hol arra a bizonyíték, hogy az állam „a Nemzeti Kommunikációs Hivatalon keresztül költséghatékony módon kezeli az állami hirdetéseket”? Egyáltalán, mi az állami költséghatékonyság mérési módszere?

És ugye nem az a válasz, hogy a bizonyíték maga a kétharmados választási győzelem? Annak összetevői ugyanis szerteágazóak. Például az eredményes kormányzás. A migrációs krízis jó kezelése. A válságra telepített plakátkampány. Az ellenzék szétesettsége. A választás előtti végjáték rezsicsökkentése, Erzsébet-utalvány osztása. Arról nem is beszélve, hogy az állami, adófizetői forintok médiaköltése nem intézhető el azzal, hogy a kormányzó erők megőrizték hatalmukat, azok a pénzek ugyanis nem szolgálhatnak közvetlen pártpolitikai célokat.

Miért jó az, ha az állami hirdetések jelentős többsége nem a közönség nagysága és belső szerkezete alapján talál felületet, hanem a tulajdonosra hivatkozva? Miért jó, ha az újságkészítői teljesítmény nem része az értékelési rendszernek? A válaszra pedig azért lenne múlhatatlan szükség, nehogy egy újabb központosító intézményt hozzanak létre, immár a kultúra tetejére ültetve, teljesen megalapozatlan hivatkozással.

Szakács Árpádnak abban igaza van, hogy a kulturális térben balliberális fölény tapasztalható, amely jelenség mögött nemcsak teljesítmények állnak, de intézmények, terjesztési központok, marketingtevékenységek is. Egyik ismerősöm a megkérdőjelezhetetlenül liberális Kornis Mihály évtizedekkel ezelőtti nyilatkozatát szokta idézni, amely szerint „az újságokat és a könyveket mi írjuk, mi terjesztjük és mi is vásároljuk”. És ha ennek a mondásnak minden részletét komolyan vesszük, akkor tudhatjuk, hogy nyolcévnyi fideszes kormányzás után is bőven van feladat. És nem csak a tartalomszolgáltatás terén. Ezért sem jó, ha a lemaradás ledolgozását elsősorban adminisztratív eszközöktől, új hivataloktól reméljük. Érdemes visszagondolni a Nagyítás című, „ellen-Élet és Irodalom”-ként aposztrofált lap gyors és lapos ívű karrierjére. Látszólag igazolva a liberális érvet, hogy a jobboldalon nem a publikációs hely, hanem a képesség hiánya a probléma.

Tenni kell, nem kérdés. Egyenlő pályákat és egyenlő esélyeket teremteni, de csakis organikus változásra alapozva. Mert ha a cselekvés kimerül a pénzek központosításában és a minőségi balliberális teljesítményeket befogadó állami intézmények ostorozásában – lásd Balassi Intézet, Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Állami Operaház stb. –, attól jobb ország nem leszünk. Ha az állam az úgynevezett nemzeti gondolatnak pusztán lojalitásalapú konjunktúrát teremt, úgy eláraszt bennünket a „nemzeti selejt”, hogy attól kódulunk.

A cikk a Heti Válasz legújabb, digitális számában jelent meg.