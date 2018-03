Újabb rémtörténet Svédországból

Akar ön olyan országban élni, ahova háborítatlanul járkálhatnak felfegyverzett idegenek? Olyan országban, ahol ezek az idegenek a helyi törvényekre fittyet hányhatnak? Ahol, ha kedvük tartja, lelődözhetik akár az ön féltve nevelt háziállatait is?



Ugye, hogy nem akar ilyen országban élni!

Márpedig Svédország éppen ilyen hely.

Évi rendszerességgel tűnik fel fegyverrel a hátán az idegen, a rém, aztán durr, rénszarvas volt, rénszarvas nincs. Minthogy rénszarvas már csak háziasított verzióban található arrafelé, az állat lófrálása a hegyekben éppen olyan, mint amikor Manci néni tehénkéje legel az apci domboldalon.

Most képzeljük el: legel, legel a tehénke, mígnem a domb aljában tejszőke fürtökre lesz figyelmes. A fürtök alatt villogó kék szempár. A tehénke megörül a szép szőke embernek, indul is felé... vesztére. Szegény nem tudja: Margot Wallström az ott, a domboldal aljában. Margot, a mészáros, a tehenek réme! Egy pillanat csak, már dördül is a szörnyű fegyver... Manci néni szeretettel nevelgetett tehénkéje Margot, a civilben svéd miniszterelnökhelyettesként szolgáló gyilkológép áldozata immár. Fordulhat már a sajtóhoz Manci néni, minden hiába. Tehénkét senki sem hozza vissza.

Belegondolni is borzasztó, tényleg. De semmi baj, semmi baj. Nyugalom. Magyarország szerencsére nem ilyen hely. Soha itt idegen miniszterelnökhelyettes nem lőtte le senki háziállatát.

Svédországban viszont ez is megtörtént.

Mondjuk ki végre.

No-go zóna.