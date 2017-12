Újfajta öngyilkosság terjedt el az idős magyarok körében

Az utóbbi időben általános nézetté vált, hogy az év végi ünnepek környékén növekszik az öngyilkossági kísérletek és a szertúladagolások száma. Valóban így lenne? A különböző mérgezési tendenciákról Pap Csabát, a budapesti Péterfy Sándor utcai kórház klinikai toxikológiájának főorvosát kérdeztük.

Milyen problémákkal kerülnek a betegek önökhöz?

Egy nap húsz-harminc páciensünk van, mostanában az alacsonyabb betegszám jellemző, de 2014-ben például napi harminc fő felett volt az átlag. Bár egy sürgősségi osztályhoz képest ez nem tűnik komoly számnak, a dolgozók létszámát és az esetek súlyosságát nézve az. Legtöbbször alkohol, nyugtató, altató vagy tudatmódosító szerek nagymértékű fogyasztása okozza a túladagolást. Emellett vegyszerek, gázok belélegzése, szén-monoxid-mérgezés, szerves oldószerek, olykor mérgező növények és állatok okozta ártalom miatt keresnek fel minket. Betegeink 95 százaléka túladagolás következtében kerül hozzánk, túlnyomórészt szándékos önártalom, a többi esetben véletlen balest okán.

Mit jelent a szándékos önártalom?

Azért nem az öngyilkosság kifejezést használom, mert a betegek nagy része nem szeretne valóban véget vetni az életének, cselekedetük inkább segélykiáltás, vagy a pszichiátriai alapbetegségük része, hogy időnként túladagolják a gyógyszerüket. Betegeink csupán ötöde szeretne valóban véget vetni az életének, de vannak olyanok is, akik rövid időre komolyan elszánják magukat arra, hogy a halált választják, de a gyógyszerek beszedése után meggondolják magukat.

A közhiedelem úgy tartja, decemberben megnő az öngyilkossági kísérletek és túladagolásos esetek száma.

A decemberi trendekről valójában semmi különös nem mondható el, egyetlen kiemelkedő napot tudok említeni: a szilveszter. Ekkor az átlagos betegforgalmunk megduplázódik, esetleg megháromszorozódik, zömében alkoholmérgezés, súlyos ittasság vagy tudatmódosító szerek miatt. Az év végi időszakról sokan azt hiszik, ekkor többen nyúlnak különböző szerekhez, és nő az öngyilkossági kísérletek száma, azonban ez nem igaz.

Mire érdemes figyelni szilveszterkor, hogy az ünneplők elkerüljék az esetleges túladagolást?

Nehéz okosat mondani, mert az nem elegendő válasz, hogy ne igyunk alkoholt, hiszen vannak olyan ünnepek, amikor egy baráti társasággal elfogyasztunk egy-egy pohár bort vagy más alkoholos italt. Sajnos az sem a legjobb tanács, hogy igyunk mértékkel, hiszen ez mindenkinek mást jelent, emellett még fiatal felnőttként is nehéz látni a határokat, ha környezetünkben mindenki iszik. Arra mégis érdemes felhívni a figyelmet, hogy ne keverjük a különböző italokat, ne igyunk éhgyomorra, fogyasszunk magas fehérjetartalmú és zsíros ételeket. Figyeljünk egymásra: bár nem kell minden esetben mentőt hívni, amikor valakinek már komoly tudatzavara van, minimálisan reagál az ingerekre és hányt is, akkor mindenképp szükséges.

Vannak olyan időszakok, amikor több beteg kerül az osztályukra?

Vizsgáljuk, hogy milyen időszakokban nő a mérgezések száma, de egyelőre nem találtunk kézzelfogható választ. Frontok idején több lesz a betegünk, ilyenkor feszültebbek az emberek, gyógyszerek vagy alkohol segítségével szeretnének „kikapcsolni”, ám ezeket sokszor nem a megfelelő mértékkel fogyasztják. Másik benyomásunk, hogy a nyugalmas és szép téli vagy nyári időszakok negyedik napjának környékén megnő a balesetek száma. De említhetem, hogy amikor 2000. májusában mind a kilenc bolygó együtt állt, osztályunkon olyan mértékű agressziót és hallucinációt tapasztaltunk, mint sem azelőtt, sem azóta. Noha törvényszerűségként ezt sem lehet elmondani, a természeti jelenségek hatnak az emberekre, ezért nem csupán decemberben kell odafigyelnünk egymásra, hanem egész évben.

Minden korosztályból látnak el betegeket?

A betegek jelentős része mentővel érkezik, akár otthonról, akár iskolából vagy szórakozóhelyről, de olyan is akad, aki magától jön be. Tizennégy éves kortól látjuk el az embereket, kivéve a kábítószertúladagolást, mert azt már 12 éves kortól. A Heim Pál Gyermekkórházban működik gyermektoxikológiai osztály, de nem várható el, hogy a háztartási baleset miatt bekerült kisgyermekek mellett ők lássák el a drogtúladagolt kamaszokat is. Nálunk minden korosztály képviselteti magát, de minden nemzedéket más-más probléma miatt kezelünk. A tizenéveseket tudatmódosító szerek, alkohol és gyógyszerek, a húsz év felettieket véletlen mérgezés, szén-monoxid- vagy gyógyszermérgezés következtében. Az idősebbek jellemzően betegség vagy a fizikai állapot hanyatlása miatt nem akarnak a család terhére lenni, ezért szándékosan túladagolják a gyógyszereiket – vagy véletlenül nem a megfelelő adagot szedik be.

A drogfogyasztás már 12 éves kortól számottevő lenne?

Tizenkét és 14 éves kor között a drogtúladagolás miatti esetszám szerencsére nagyon alacsony, mégsem elhanyagolható. A 14 és 18 éves kor közötti korosztály ezen a téren azonban már jelentős, erre érdemes odafigyelni. Ezzel szemben 50 felett szinte nincs drogfogyasztó, addigra az ezzel élők elhaláloznak, vagy átszoknak az alkoholra és a gyógyszerekre.

Az ilyen esetekben miben tér el a drogfogyasztás és az alkoholfogyasztás?

Valójában nem különböznek egymástól. Azt nevezzük függőnek, aki nem tud működni függőségének tárgya nélkül, napjait alapjaiban meghatározza a kábítószer, a gyógyszerek, az alkohol vagy például a szerencsejáték. Ha valaki a kábítószerekről átszokik az alkoholra, környezte örül, hogy már nem él a drogokkal, de nem veszik figyelembe, hogy az alapprobléma nem változott. A függőségnek mindig oka van, ha pedig ezt nem szüntetjük meg, nem változik semmi. Sajnos csak a betegek kis százaléka tud leszokni.

Hogyan zajlik a szenvedélybetegek ellátása?

A függőségben szenvedők azért kerülnek hozzánk, mert túladagolták magukat, vagy megpróbáltak véget vetni az életüknek. Őket minden esetben detoxikálnunk kell, ha pedig megbizonyosodtunk róla, hogy a mérgezés megszűnt, nem alakult ki szövődmény, a beteg tudata tiszta, és magatartása nem veszélyes sem önmagára, sem a környezetére, haza kell engednünk. Mindenkit csak úgy bocsátunk el, ha pszichiáter is véleményezte, és megállapítja, hogy szükséges-e további terápia. És mivel nem vagyunk zárt osztály, csak akkor korlátozhatjuk az illető személyi szabadságát, ha önmagára vagy környezetére közvetlenül veszélyes. Kórházunkban ugyanakkor működik krízisintervenciós osztály is, ahol az életvezetési problémákon próbálják átlendíteni a betegeket.

A függőség gyógyítható vagy csak kezelhető?

A család sokszor azt hiszi, ha a hozzátartozó bekerül az osztályunkra, akkor majd sikerül leszoktatni is. Csakhogy a hatályos törvények értelmében a függőséget kizárólag a függő kérésére lehet kezelni. Bár a legtöbb szenvedélybeteg tudja magáról, hogy problémája van, nem tud mit tenni ellene. A leszokáshoz a betegségtudaton kívül szükséges a motiváció, a kitartás és annak elismerése, hogy egyedül csak a legritkább esetekben megy. Emellett elengedhetetlen a támogató család és a támogató szociális egészségügyi rendszer. Ezekből a tényezőkből sajnos az esetek zömében több is hiányzik.

Bár sokat beszélünk szenvedélybetegségekről, nem ejtünk elegendő szót az okokról.

Az alkohollal és a tudatmódosító szerekkel való kapcsolat egyidős probléma az emberiséggel. Az egyénben megvan a vágy a bódulatra, a kapcsolatra a transzcendenssel és a saját lelkében való utazásra. A szenvedélybetegség szegény és gazdag társadalmakban is ugyanúgy megjelenik, ezért nem elég arra hivatkozni, hogy a szociális helyzet nincs rendben. Ha azonban szülőként megfelelő mintát adunk gyermekeinknek, sokkal kevesebb eséllyel alakul ki náluk függőség.

Év végéhez közeledve adja magát a kérdés: hogyan segíthetünk egymáson?

Lehet, hogy elcsépelt kijelentésnek tűnik, de a változás kulcsa mindig az új nemzedékben van: a beteg társadalmakban beteg gyermekek nőnek föl, de ha a családok egészséges érzelmi rendszerben működnek, egészséges gyermekek nőnek föl. Ez nem egészségügyi kérdés, az egészségügy inkább ennek a következményét nyögi. A változás a családok szintjén kell hogy kezdődjön – és egyáltalán nem csak az év végén.

Láthatatlan gyilkos

Téli időszakban szinte naponta szólnak a hírek szén-monoxid-mérgezés áldozatairól. A színtelen, szagtalan gáz igen veszélyes, ezért a szakember szénmonoxid-riasztó beszerelését javasolja, lehetőleg abba a helyiségben, ahol a gáz lehetséges forrása található. Emellett Pap Csaba arra figyelmeztet: ha csoportosan – akár szilveszteri buliban is – egyszerre lesznek rosszul, érzékelnek fejfájást, szédülést és hányingert, jusson eszükbe a szénmonoxid-mérgezés, azonnal nyissanak ablakot és hívjanak segítséget (112).