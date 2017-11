Utasítás egy minden állampolgár számára elérhető gépkocsi kifejlesztésére

A széles néptömegeknek szánt Trabant, a P50 első példánya hatvan éve, 1957. november 7-én, „a nagy októberi szocialista forradalom” 40. évfordulóján gurult le a futószalagról. A Trabant nevet is szovjet ihletésre kapta, a néhány héttel korábban fellőtt első szputnyik (útitárs) nevét fordították németre. A P70-nél kisebb modellbe léghűtéses motor került a korábbi vízhűtéses helyett, de megmaradt a két henger, a két ütem és a duroplast karosszéria. Az 500 köbcentiméteres, 18 lóerős motorral készült szériák a körbezárt „S” (Sachsenring) emblémát 1958. május 1-jétől viselték.

Marosi Károly áll 1963-as évjáratú Trabant 600-as autója mellett Szilágy közelében Fotó: MTI/Sóki Tamás

Olcsósága, alacsony fogyasztása igénytelensége ellenére – vízszintes irányban eltolható oldalablakok és csupán sebességmérő órából álló műszerfal – hamisítatlan kelet-európai népautóvá tette a „Trabit". Az 1959-től forgalomba került új széria már a Trabant 500 nevet kapta, amiből elhúzható tetővel felszerelt „camping" típus is készült. A motor 1960-tól – több lépcsőben – átalakult, javítottak az égéstéren, a karburátoron és az áttételen. Ekkor jelent meg az első kombi is, 1962-ben pedig a már ismert karosszériát mutatták be, a Trabant 600 végsebessége a mágikus 100 kilométer/óra volt.

Muczán Gábor, a Trabant-Wartburg Klub elnöke és Lőrincz Péter klubtag megkoszorúzza a kertjében lévő Trabant emlékművet Érden november 5-én Fotó: MTI/Mónus Márton

A legtovább gyártott széria az 1964-es Trabant 601 lett. A nagyobb utas- és csomagteret kapott autó erőforrása 26 lóerős, 600 köbcentis kéthengeres motor volt, ez vált igazán népszerűvé a „keleti blokk" országaiban. 1966-ban jelent meg a Trabant 601 Deluxe típus, amelybe rádió, kényelmesebb ülések és eltérő színű belső kárpit került, valamint az automatakuplungos Trabant Hycomat. 1967-től a gyár kifejlesztette a nyitott változatot, a Kübelt a katonaságnak szánták felderítési és harcászati feladatok ellátására, a Tramp pedig a civil vásárlókat célozta meg.

Egy különleges Trabant Tramp gyári kabrióban gyerekek játszanak Lőrincz Péter kertjében Érden november 5-én, a jubileumi születésnapi találkozón Fotó: MTI/Mónus Márton

A gyártásnak voltak jellegzetesen szocialista mozzanatai: a karosszériát a gyártól húsz kilométerre készítették, ott szerelték be a Zwickauból áthozott padlólemezeket, majd a félkész autót visszaszállították a gyárba. Az NDK végnapjaiban a főtengelyt már a legkorszerűbb, lézeres gépekkel állították elő, de a gyártósor végén alakító kalapáccsal korrigálták.

Történelmi pillanat Trabanttal: autósok tartanak Nyugat-Berlinbe 1989. november 18-án, miután a kelet-német állampolgárok engedélyet kaptak országuk elhagyására Fotó: AFP/Europress/Gerard Julien

Gerhard Schröder egykori német kancellár és Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) vezetője megtekint egy régi keletnémet kétütemű Trabantot az 1989-es határnyitás emlékére tartott rendezvényen a szeretetszolgálat budapesti központjában 2004. szeptember 16-án Fotó: AFP/Europress/Kisbenedek Attila

A korabeli újságkivágásokkal díszített Trabant 601-es Budapesten, a Máltai Szeretetszolgálat központjában 2017. november 2-án Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Ackermann Balázs beindítja 1966-os évjáratú 601-es típusú Trabantját Pilisvörösváron 2017. november 2-án. A fiatalembernek hat különböző típusú Trabantja van, amelyekkel ismerőseit is elviszi kocsikázni Fotó: MTI/Mónus Márton

Dóka Imre tűzoltó főhadnagy, megyei szóvivő ül egy szabványos tűzoltósági színű, Ral 3000-es színkódú tűzoltó Trabantban a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság udvarán Fotó: MTI/Balázs Attila

Vonóhorgot reklámozó, az út szélén álló Trabant Kecskeméten Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Népszerű a Trabi újrahasznosítása is: Mátó Zoltán és felesége, Mátóné Tonhajzer Arabella egy Trabant csomagtartójából kialakított kanapén ül tiszaújvárosi otthonukban Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Domján Ákos ül saját kezűleg felújított Trabantja tetején Győr határában 2017. október 30-án Fotó: MTI/Krizsán Csaba