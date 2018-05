Üzenet a következő ellenzéki tüntetés résztvevőihez

Az önreflexió fontos és hasznos dolog. Főleg amikor egy új szerveződés több ezer embert megmozgatva fel kívánja kavarni a magyar politikai élet állóvizét. Amikor egy mozgalom tagjai fel szeretnék hívni a kormány figyelmét az őket érintő problémákra, valamint tükröt állítanak az ellenzék elé, amiért az önérdek-hatalomvágy csomag megtartását választotta, cserbenhagyva szavazóit.

Amikor a sokszor emlegetett demokratikus értékek, szabad sajtó, korrektebb választási rendszer és normálisabb közmédia mellett állnak ki, miközben elutasítják a politikai haszonszerzés céljából megalkotott demagóg gyűlöletkampányt. Amikor ezen felbátorodva szerveznek megmozdulást, és többtízezred magukkal kimennek az utcára, hogy mindezeknek hangot adjanak, ráadásul nem is egyszer, nem is kétszer, hanem már harmadszorra is, akkor érdemes egy-két dolgot tisztázni.

Ha ez a civil megmozdulás az előbbiekben megfogalmazott kritikákkal kíván élni, akkor bizony joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért hívták meg a szervezők az első tüntetésre Vona Gábort? Azt a politikust, kinek pártja nyolc éven keresztül egyik reggel zsidózott, majd másnap cigányozott, és aki ráadásul többek közt az erdogani Törökországgal szimpatizált. (Igaz, a szervezők nem engedték meg sem neki, sem a tüntetésen megjelenő többi ellenzéki párt képviselőjének, hogy felszólaljanak.)

Talán még nem is ez a leginkább szemet szúró dolog, amivel szembesülhetünk. Bevallom, az előbbiek miatt vegyes érzésekkel álltam a mostani tüntetésekhez. Ezért a szervezők tévés nyilatkozatait, illetve a közösségi médiában tett megnyilvánulásait böngészgetve egyre több kérdőjel kezdte terhelni agytekervényeim tárolóegységeit. Pár órás keresgélés után Homonnay Gergely személyében kibújt a szög a zsákból és vált számomra jókora kakukktojássá az illető ténykedése. Ezután már csak azt kellett eldöntenem, hogy melyik csontvázat rántsam elő a szekrényből, hiszen volt ott bőven csipegetnivaló. Homonnay ugyanis nemrég annak a Gyurcsány Ferencnek kampányolt, akinek regnálása alatt Fábry Sándor szükségét érezte bemenni a köztévébe, hogy jelezze, ami ott folyik, minden, csak nem közszolgálatiság. De nem lehet elfelejteni a külhoni magyarok ellen többször is felépített gyűlöletkampányt, a 2006-os eseményeket, illetve az akkor jobboldali magyar sajtóorgánumok ellen folytatott hadjáratát sem.

Nem beszélve arról, hogy miközben Homonnay Gergely szervezőtársával a kormánypárti szavazókat is meghívja a tüntetésre, az általa is joggal megvetett demagóg kormányzati kommunikációhoz hasonlóan a Fideszre-szavazókat a devizakárosultak kilakoltatásával vádolja, megkérdőjelezi intelligenciaszintjüket, gyáváknak, megalkuvóknak nevezi őket. Valamint említésre méltó az LMP és a Momentum nyilvános anyázása, amiért körzetében az általa preferált DK-s vereségét eme pártoknak tulajdonította, vagy Áder János bajszos sz..nak nevezése. „Szívet melengető” az a bejegyzése is, melyben véleménye szerint a jóérzésű emberek a DK-ra szavaznak.

Az pedig már egyenesen érthetetlen, amikor a televízióban olyan nyilatkozatot tesz, hogy szeretne ebben az országban maradni, miközben a Facebookon mindenkit hazája elhagyására biztat, miután szembesült a választási eredménnyel, és még lehetne sorolni bejegyzéseinek tömkelegét.

Ennek tudatában talán érdemes egy lábjegyzetet odabiggyeszteni a következő, május 8-i tüntetés margójára. Ha az új mozgalomnak tényleg a változás ennek a célja, akkor mennyivel járhatóbb út ez? Milyen jogon vár el megújulást és milyen jogon bírálja a jelenlegi közéletet, politikai hatalmat, miközben egyes tagjai ugyanazzal az arroganciával és megvetéssel viseltetnek a másképp gondolkodók iránt? Vagy éppen olyan politikusokat támogatnak, akiknek múltbéli vagy jelen cselekedetei szöges ellentétben állnak azon kritikákkal, melyek a szervezők és a résztvevők által elviekben megfogalmazódtak.