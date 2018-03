Vagy a Fideszre szavazunk, vagy a nemzetközi pénztőkére

Két veszélyt nevezett meg Magyarországra nézve Orbán Viktor: a migrációt, és az elmúlt években elért eredmények elvesztését. A Nyíregyházi Televíziónak adott interjújában a miniszterelnök az elmúlt nyolc év legfontosabb eredményének a jövő iránti bizalomépítést tartotta, hozzátéve, ez a kormány és az emberek közös sikere, amit április 8-án meg kell védeni. A kormányfő arról beszélt, a magyar pesszimista nép hírében állt, most azonban „kigyógyulófélben vagyunk ebből”, nem hittük, hogy lehet jövőnk, a nagy tervekről pedig mindig azt mondtuk, „hisszük, ha látjuk”. Szavai szerint ez a mentalitás változott meg 2010 óta, évek szívós munkájával a magyarok ugyanis látják az ország fejlődését.

„Nyugodtan mondhatjuk, közös siker, hogy a magyarok várnak valamit a jövőtől, most van jövőnk, ezt kell megvédeni, ez a választás tétje” – jelentette ki, majd arra figyelmeztetett: az országgyűlési választás küszöbén emlékeztetni kell a magyarokat arra is, hogy a 2010 óta elért eredményeket el lehet veszíteni. „Nem szeretném, ha visszaadnánk a kormányrudat ismét a nemzetközi pénztőke kezébe, hogy aztán megint eladósítsanak bennünket a Nemzetközi Valutaalap vagy Brüsszel irányába. Örüljünk, hogy végre kiverekedtük, kivakartuk magunkat abból a reménytelennek látszó helyzetből, és végre a magunk urai vagyunk, nincs rajtunk nyakörv” – fogalmazott.

Orbán Viktor kijelentette: a másik valós veszély az országra nézve a migráció. Úgy vélekedett, ha migránsokat enged be Magyarország, akkor kénytelen lesz azokat ellátni: „A gazdagabb Németország és Ausztria is nehezen bírja már az ezzel járó pénzügyi terheket, Magyarországot pedig egyszerűen agyonnyomná a migráció.” A migráció szerinte olyan hiba, amit csak egyszer lehet elkövetni, és nem lehet kijavítani, ez a legizgalmasabb és egyben legriasztóbb tétje az április 8-ai választásnak. „Bárkivel vállaljuk, vállalom a csatát, azért, hogy megvédjem Magyarországot” – fogadkozott. A választásról azt is mondta: szorosabb eredmény esetén nem mindegy, milyen karaktereket, jellemeket küldenek a választók a parlamentbe. Olyanokat, akiknek Magyarország az első, vagy olyanokat, akik nemzetközi parancsokat akarnak végrehajtani.