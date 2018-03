Vakon bízva a vezetőben – parasport-történelmet írtunk

Nemrég értek haza sportolóink a dél-koreai Phjongcshangból, a téli olimpia után három héttel lezajlott XII. Téli Paralimpiáról. A világ legnagyobb téli parasport eseményén idén három sportoló képviselte hazánkat: Balogh Zsolt vak alpesi síelő és vezetője, Bocsi Bence, valamint Lőrincz Krisztina, aki kerekesszékes sportolóként sífutásban állt rajthoz. Zsolttal és Bencével beszélgettünk tapasztalataikról, a parasportolók életéről és társadalmi elismertségéről.

Balogh Zsolt és Bocsi Bence Fotó: MTI/Soós Lajos

Idén először vett részt magyar látássérült sportoló ezen az eseményen. Milyen érzés parasport történelmet írni?

Balogh Zsolt (BZs): Maga a versenyzés hasonlít a világbajnokságra, csak nagyobb körülötte a felhajtás. Nyilván az olimpia más – és nemcsak azért, mert négyévente van –, és ezért másképp áll az ember a rajthoz. Igyekeztem ezzel nem nagyon foglalkozni, de akarva-akaratlanul okoz ez a helyzet egy olyasfajta izgalmat, amilyen másik versenyen nincs. Ilyen versenyen nem lehet holnap újra elindulni.

Bocsi Bence (BB): Nehéz kiemelni egyet az élményekből, talán magát a miliőt érdemes megemlíteni, ami számomra nagyon megkapó, magával ragadó volt. Úgy éreztem mintha egy zenei fesztiválon lennék, ahol fellépő vendég és közönség is vagyok egyszerre. Minden a sportolók érdekéről, biztonságukról, nyugalmukról szól. Aki nem hagyta el az olimpiai falut, csak a többi sportolóval legfeljebb sajtósokkal találkozott. Végig úgy éreztem, hogy egy elzárt tündérmesében vagyunk. Nagyon könnyű hozzászokni ahhoz a valósághoz, ami ott volt, és ami nyilván csak ideig-óráig tart. Valószínű, hogy némely élsportolók mindennapi élete is ilyen, de ez a többségükre, így ránk sem igaz. Összességében egy életre szóló élmény volt, aminek még mindig a hatása alatt vagyok.

BZs: A top 20-ban mi is benne vagyunk, csak nálunk a top 20-nak nem ilyen az átlagélete, mint ott.

Két versenyszámban indultál, az óriás műlesiklásban 15. lettél, a műlesiklásban kiestél, a mezőny felével együtt. Hogy éltétek ezt meg?

BZs: Bár még nem volt lehetőségünk – sem időnk, sem kedvünk – alaposan kielemezni a történteket, azt gondolom, hogy talán többet kockáztathattam volna. A két versenyszám közül a műlesiklás, azaz a szlalom a kockázatosabb: nagyobb a hibalehetőség, közelebb vannak a kapuk, kisebb a hely, egy apró hibának is nagyobbak a következményei. Ha először lett volna ez a versenyszám, akkor könnyen előfordulhat, hogy más lesz a végeredmény. Ha az időjárási viszonyok miatt nem cserélik fel őket, akkor talán többet mertem volna kockáztatni a második futamos óriás műlesiklásban és talán jobb eredménnyel végzek. Az első futamban túl óvatos voltam, a másodikban kockáztattam, de kiestem.

BB: Ha a szlalomban sikerül végigmenni, akkor a legrosszabb esetben is tízedikek lettünk volna, mert a versenyzők fele kiesett, tehát az óriás műlesiklásban elért 15. helynél jobb eredménnyel végeztünk volna. Ez elég bosszantó. A kiesés nagyon fáj, de ez már történelem, ezen már nem lehet változtatni.

Mindkettőtöknek fáj a kiesés?

BZs: Hát persze. Valószínűleg túl erős volt bennem a vágy, hogy megcsináljam, ezért is voltam először óvatosabb a kelleténél. De persze utólag mindig okosabb az ember. Sportolók vagyunk, nyilván a minél jobb eredményekért versenyzünk, de én az első futamban még inkább arra koncentráltam, hogy végigcsináljam, és nem éreztem, hogy gyorsabban kellene mennem. A második futamban már jól mentünk, viszont ott nem volt meg köztünk egészen az összhang; többet kockáztattunk, és kiestünk. Évekig azon dolgoztunk, hogy eljuthassunk a paralimpiára, és ha már ez sikerült, jó lett volna olyat menni, amilyet szerettünk volna, azaz az első tízben lenni, hiszen nem csak a részvételért mentünk oda. De kockáztatás nélkül ez nem megy, ez utólag már egyértelmű a számomra. De ez a verseny így is többéves munkánk csúcsát jelenti, hiszen benne vagyunk a legjobb 18-ban. Az oda vezető útban, a rengeteg előkészületben pedig sokkal több munka van, mint a helyszíni szereplésben.

BB: Az időjárási viszonyok sem voltak az előnyünkre. Nemcsak a két számot cserélték fel, hanem a nőket is összevonták a férfiakkal – külön díjazták őket, de egy futamban mentünk, először őket indították. Nem tették tönkre a pályát, de nem mi síeltünk rajta először. Egyébként maga a pálya is teljesen új volt számunkra, hiszen a melegebb időjárás miatt az ún. pályanézés is csak kívülről zajlott.

Meséljetek a paralimpiáig vezető útról. Zsolt, te vakon születtél. Miért kezdtél el síelni?

BZs: Tizenkét évesen egy svájci sítáborban tanultam meg síelni. Ott már 1995-ben valóság volt az, amit Magyarországon csak majdnem húsz évvel később tapasztalhattunk meg: ott már ekkor képzett síoktatók foglalkoztak a vakokkal és gyengénlátókkal, az edzéseken minden tanulóra egy-egy oktató jutott. Utána pár évig nem síeltem, majd újra elkezdtem hobbiszinten űzni, de az évi egy-két alkalmat kevésnek találtam, szerettem volna profibban, versenyszerűen sportolni. Több sportágat is kipróbáltam, és a tandemkerékpározás mellett a síelés tetszett a legjobban. Fábián Attila edzőm azt mondta, hogy tudok annyit, hogy érdemes folytatnom és kipróbáljam magam nemzetközi versenyeken. Akkor még eszembe sem jutott, hogy egyszer eljuthatok a paralimpiára is; a cél akkor a nemzetközi versenyeken, majd a világbajnokságon való részvétel volt. Ehhez persze el kellett indulni országos versenyeken is, de ez nyilvánvalóan formalitás volt, hiszen egyedül vagyok a kategóriámban.

Balogh Zsolt (balra) és Bocsi Bence a látássérült férfi alpesi sízők műlesikló versenyében március 17-én Fotó: MTI/EPA/A NOB Olimpiai Tájékoztató Szolgálata/Bob Martin

Elmagyaráznátok röviden ezeknek a kategóriáknak lényegét?

BB: A látássérült sízőket – sok más sportághoz hasonlóan – három kategóriába sorolják, egy nemzetközi orvosi bizottság határozott időre szóló, tehát rendszeresen újra ellenőrzött szakmai véleménye alapján. A Zsolthoz hasonló teljesen vak, azaz B1-es kategóriájú sportolók kevesen vannak, az idei paralimpián például rajta kívül csak egyetlen szlovák versenyző indult. Ez viszont nem jelent garantált érmes helyezést bármelyikük számára, hiszen teljesítményüket a többi –alig látó, azaz B2-es, valamint gyengénlátó, azaz B3-as – sportolókéval együtt értékelik, egy ún. időmódosító szorzó használatával. Ezt úgy kell elképzelni, mintha az időmérő lassabban ketyegne, amikor egy B1-es versenyző halad a pályán, mint amikor egy B2-es vagy B3-as. De a B1-es versenyzők is akár 60-70 kilométeres sebességgel száguldanak a lejtőkön és kerülgetik a kapukat.

Miért van szükség a módosításokra és mennyire érzitek ezt megfelelőnek?

BZs: Minden látássérült versenyző előtt egy guide, azaz vezető halad, mindhárom kategóriában. Viszont egy teljesen vak versenyző – kizárólag a vezető hangját és instrukcióit követve – értelemszerűen lassabban tud haladni, mint a megmaradt látását hasznosítani képes többi sportoló. Ráadásul a B1-es kategóriájúaknak – tehát nekem is – egy teljesen elsötétített szemüveget is kell hordanunk, hogy még fényeket se lássunk; ezt elég sokáig tartott megszoknom, az elején gyakran levetettem. Éppen ezért, amikor versenyezni kezdtem, némileg igazságtalannak éreztem ezt az időmódosító szorzót, főleg annak mértékét – és ezt a véleményemet más versenyzők is osztották –, de ahogy egyre gyorsabb lettem, úgy egyre kevésbé gondoltam így. A szlovák versenyző pedig azóta – a paralimpiát megelőzően – vezette a világranglistát is, tehát nyilván neki is megfelel már.

Felnőttetek a feladathoz, úgy tűnik. Még egy technikai kérdés. Hogy zajlik a navigáció?

BB: A guide egy mikrofonon keresztül ad a rallis navigátorokéhoz hasonlóan rövid és határozott instrukciókat, melyeket az őt követő síelő a vezető hátára erősített hangszóróból hall. A pályán való tájékozódás során nem csupán a guide által mondott szavak jelentenek számára támpontot, hanem azok hangsúlya, a hanglejtés és a hangszóróból érkező hang iránya is. A versenyző feladata, hogy a vezető utasításait a lehető legpontosabban lekövetve haladjon ugyanazon a nyomvonalon, amit a vezető és a pálya kijelöl számára.

BZs: Én mindig vezetővel edzettem; többféle vezetési stílust és navigációs eszközt kipróbáltunk, de rendszerint egyik sem működött elég jól. A hang iránya is nagyon fontos, ezért kell, hogy a vezető előttem legyen és a hang ne a fülemben szóljon, hogy tőle érkezzen. Külföldön egyébként mindenki így csinálja, csak mi ezt nem tudtuk, hobbisíelőként még nem érdeklődtem külföldiek gyakorlata iránt, itthon pedig ennek semmilyen gyakorlata nem volt. De idővel rátaláltunk mi is.

Mi a legnehezebb a vezetésben?

BB: A feladat nagyon összetett, mert egyrészt versenytempóban kell haladni, az irányítás során saját helyzetemtől teljesen el kell vonatkoztatni, vagyis nem azt kell közvetíteni, ahol éppen tartok, hanem azt, ami a látássérült versenyző számára következik. Mivel ő utánam jön, ezt csak úgy tudom megtenni, hogy minden kanyarban hátranézek. A saját helyzetemmel egyáltalán nem szabad foglalkoznom, csak arra kell koncentrálnom, hogy hol tart a versenyzőm és hogyan tudok neki segíteni. Ez egy igazi csapatmunka, ami maximális összeszokottságot és kölcsönös bizalmat igényel.

Tehát szó szerint vehetjük, hogy Zsolt vakon bízik Bencében? Ez azt is jelenti, hogy neki nem szabad hibázni?

BZs: Igen, bár nincs is más választásom. De jól összeszokott páros vagyunk. Mindkettőnknek megvan a saját magánélete, munkája – a parasportolói támogatásból nem tudnánk megélni –, családja és barátai, de így is rengeteg időt töltünk együtt, értelemszerűen főleg télen. Természetesen mindketten szoktunk hibázni, össze is gabalyodtunk már néhányszor a pályán, és köztünk is – mint minden emberi kapcsolatban – vannak nézeteltérések, de ezeket igyekszünk mindig megbeszélni. Nem szoktunk sokszor és nagyokat vitatkozni, elfogadjuk, hogy ha nem értünk egyet valamiben.

BB: Azt gondolom, hogy nekem is szabad hibázni, de természetesen az a cél, hogy ez ne történjen meg. Ne rontsak én sem, továbbá ne közvetítsek olyat és úgy, amitől Zsolt hibázik. A pályán nagyon erős koncentrációval és pontossággal kell irányítanom őt, de ebben segít az is, hogy már félszavakból, hangsúlyokból is értjük egymást. A felelősség tehát nagy, de nem érzem tehernek.

Balogh Zsolt és Bocsi Bence viszi a magyar zászlót a téli paralimpia megnyitóján az olimpiai stadionban március 9-én Fotó: MTI/AP/Ng Han Kuan

Egyébként te hogyan lettél vezető?

BB: Én is világéletemben sportoltam. Kisiskolásként tanultam meg síelni, de ez hobbiszinten maradt, nem lettem versenyző. 2006-ban voltam egy síoktatói tanfolyamon, majd évekkel később, amikor megtudtam, hogy Attila vezetőt keres Zsolt mellé, jelentkeztem. Elmentem velük egy edzőtáborba, és azóta – 2013 óta – vezetem Zsoltot. Azért mertem ebbe belevágni, mert korábban a síelés mellett vívtam, és azokon az edzéseken kerekesszékbe ülve rendszeresen együtt edzettünk mozgássérült társainkkal. Számomra mindig is természetes volt az ép és fogyatékos sportolók együttműködése.

A paralimpikonok a magyar médiában még mindig jóval kevesebb figyelmet kapnak, díjazásuk is messze elmarad az érmes olimpikonokétól, ugyanakkor a társadalmi érdeklődés és szemlélet terén mintha érzékelhető lenne a fejlődés. Ha rajtatok múlna, miben változtatnátok és miért?

BZs: A médiáról nem tudok nyilatkozni, mert korábban nem követtem, de azt megerősíthetem, hogy a paralimpiai részvétel óta megnőtt irántunk az érdeklődés. Ugyanakkor tény, hogy olyan elismerésben, mint az olimpia és az olimpikonok, sosem volt részünk és nem tudom, valaha lesz-e. Az anyagi különbségekről sem tudok nyilatkozni, azt viszont tudom, hogy mi csak egy évvel az olimpia előtt kaptunk olyan támogatást, amit már megfelelőnek tudunk mondani. Ha valamit javasolhatok: kérnénk ezt a támogatást hosszabb ideig, a teljes felkészülés alatt. E nélkül sokkal nehezebb.

BB: A társadalmi hozzáállás valóban változóban van. Ennek jele, hogy idén az ép sportolókkal közösen tettünk fogadalmat, ez a parasportolók és az őket felkészítő szakemberek növekvő elismerését jelzi. Megható rendezvény volt, ahol Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke nagyon szépen beszélt a csapat tagjairól és Balczó Andrást idézve arról, hogy mi van a látható világ háta mögött: „A sport eszköz legyen arra, hogy sok mindent megtudjatok arról a világról, ami a látható világnak a háta mögött van”.

BZs: Ugyancsak a fogyatékossággal élő sportolók és segítőik elismerésének jeleként idén először megünnepeltük a magyar parasport napját, február 22-én. Ez azért fontos, mert a például a futóversenyek kapcsán is megtapasztaltuk sokszor: az ép társadalom többsége alig tud rólunk. Ha már „felfedeznek” minket, akkor általában pozitívan viszonyulnak hozzánk, de még mindig rengeteg a tudatlanságból eredő félreértés. Fontos tehát a tájékoztatás és az érzékenyítés.

BB: Úgy látom, egyre több parasportoló és paralimpikon áll példaképként nem csak sorstársai, hanem az ép fiatalok előtt is. Nagyon fontos ez azért, hogy mind a fogyatékossággal élők, mind pedig az épek lássanak jó példákat maguk előtt. Utánpótlásra nagy szükség lenne – mind sportolóra, mind vezetőre –, de arra is, hogy legyenek bátrabbak, merjenek kilépni komfortzónájukból és elhiggyék magukról: olyan dolgokra is képesek, amit korábban lehetetlennek tartottak. De ugyanez vonatkozik az épekre is: vegyék észre „más” társaikat és ismerjék fel azt, hogy általuk az ő világuk is gazdagabb lesz.

Amit tudni érdemes:



Magyar sportoló először 2002-ben Salt Lake Cityben vett részt téli paralimpián, Navratyil Sándor kerekesszékes alpesi síző személyében. 2006-ban Torinóban és 2010-ben Vancouverben is jelen voltak mozgássérült alpesi sízőink, a 2014-es szocsi paralimpiára viszont egyáltalán nem utazott magyar sportoló. A 2018-as rendezvényen először vett részt magyar látássérült sportoló.

Az első Paralimpiai Játékok – akkor még nem paralimpia néven, de ahhoz hasonló szellemben rendezett verseny – 1948-ban zajlottak, 14 kerekesszékes férfi és nő részvételével, a londoni olimpiával párhuzamosan. Mára az olimpiával egyenrangúnak tekinthető világeseménnyé nőtte ki magát; a 2008-ban Pekingben rendezett paralimpián már 148 ország 4124 sportolója vett részt.

A paralimpiák előtti időkben is voltak fogyatékossággal élő élsportolók, akik ép társaikkal versengtek az olimpiákon. 1904-ben egy műlábas tornász volt az első, de híres magyar sportolónk, Halassy Olivér is fogyatékossággal élt, egy villamos-baleset következtében egyik lábát amputálták, ennek ellenére az épek között nyert olimpiai aranyérmet a magyar vízilabda csapat tagjaként 1932-ben és 1936-ban is. További részletek és érdekességek itt!