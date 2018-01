Valójában miért rúgták ki Márki-Zay Pétert?

Lassan tragikomikussá kezd válni a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választás: Márki-Zay Péter – aki papíron függetlenként, a valóságban azonban az összes ellenzéki párt támogatottjaként indul – beismerte egy blognak, hogy mégsem azért rúgták ki a munkahelyéről, mert elindul a választáson, hanem már korábban megváltak tőle – írja a Pesti Srácok, mindezt a kormányközeli Blogstar, lakossági fórumán készült felvételére hivatkozva.

Maga a blog úgy számolt be a fórumról, hogy Hódmezővásárhely polgármester-jelöltje hazudott, amikor korábban azt mondta: azért rúgták ki a munkahelyéről, mert kiderült, hogy indul a választáson, és ezt tulajdonképpen be is ismerte. A blog anyaga itt érhető el.

Márki-Zay Péter a Facebookon reagált, miután az Index is írt a Blogstar videójáról – ezt változtatás nélkül, tipográfiailag is autentikus állapotában közöljük. Ami biztos, hogy nem csak Hódmezővásárhelyen, de országosan is remek kampányra készülhetünk idén.

Márki-Zay Péter válasza:

MEGINDULT A PROVOKÁTOROKRA ÉS ÖSSZEOLLÓZOTT VIDEÓKRA ÉPÍTETT LEJÁRATÓ KAMPÁNY (ahogy azt egy fideszes kommentelő napokkal előre meg is ígérte...)

Az INDEX a Blogstar lejáratónak szánt videofelvétele nyomán kérdéseket vetett fel, amikre szeretnék reagálni (bár ezt elfogulatlan kommentelők már nagyrészt megtették):

1. Indulásom története rendkívül ALAPOSAN DOKUMENTÁLT, ebben SEMMI ELLENTMONDÁS NINCS. Tessék megnézni Kálmán Olga 3 héttel korábbi műsorát vagy a Privátszféra pénteki adását, abban részletesen elmondtuk ezt:

- 2017. december 12. éjszaka: a demokráciát megcsúfoló fejleményeken felháborodva (ÁSZ-büntetés, Havas elleni karaktergyilkosság 2 millió forinton megvett tanúval) sms-ben jeleztem ismerősömnek, aki nem mellesleg a vásárhelyi Jobbik elnöke, hogy mégis ELVÁLLALOM a FÜGGETLEN ellenzéki jelöltséget (amit előtte többször visszautasítottam már)

- 2017. december 13. reggel: feleségem nem értem el, mikor Dombi-Kiss László már elért, neki szóban is megerősítettem indulásom, ő erre levette az oktatói életrajzomat a Szegedi Tudományegyetem honlapjáról és szétküldte azt az ellenzéki pártoknak.

- 2017. december 13. dél: feleségem visszahívott teljes pánikban, hogy semmiképp ne vállaljam el, mert kirúgnak, vállalkozását ellehetetlenítik, gyerekek jövőjét tönkreteszik... A kimondott szót nagyon kellemetlen visszavonni, de a család, a házasságom semmiképpen sem mehet rá a politikára, ezért ismét felhívtam Lacit, és jeleztem, hogy mégsem vállalom. Ő elmondta, hogy már minden érintett párt visszajelzett és elfogadták a jelölésem. Abban maradtunk, hogy ha a feleségem megváltoztatja a véleményét, akkor vállalom, ha nem, akkor majd a következő héten ők más jelöltet választanak.

- 2017. december 13-14. Több ismerőssel beszélgettem a várható retorziókról, köztük fideszes, LMP-s magas beosztású emberekkel, akik megerősítették, hogy a Fidesz helyi hűbérurai sajnos gyakran ellehetetlenítik a jelölteket, kirúgatják őket és 50 kilométeres körzetben később sem kapnak munkát. Akaratukon kívül is meggyőztek, hogy a családom védelmében ne vállaljam el a jelöltséget. Ebben a döntésben meg is nyugodtam, mikor váratlan esemény következett:



- 2017. december 15. 14 órakor főnököm egy más témában beütemezett megbeszélésen kezdeményezte munkaviszonyom megszüntetését. Derült égből villamcsapásként ért a döntés, ugyanis bár nem mindenben értettünk egyet, az utóbbi fél évben semmilyen feszültség nem volt köztünk, egyetértésben dolgoztunk együtt a 2018-as tervek előkészítésén, napokkal előtte kaptam meg a január 1-i árlista elkészítésének feladatát következő hétfői határidővel. Nem értettem a döntést, kellemetlenül ért, de nem estem kétségbe. A főnököm segítőkész volt, tisztes végkielégítést kaptam és bíztatott, hogy márciusra szerinte biztosan lesz állásom (ebben én is biztos voltam), legfeljebb nem Vásárhely környékén (...). Természetesen vállalati indokokat hozott fel, és ekkor még eszembe se jutott, hogy emögött bármilyen politikai szál lenne.

- 2017. december 15. este: Lacit is tájékoztattam a történtekről, először neki volt gyanús, hogy ez a két rendkívül ritka esemény két napon belül esetleg nem független egymástól. Este a gyerekekkel és feleségemmel megbeszélve a helyzetet végül úgy döntöttünk, hogy ha már úgyis elveszítettem az állásom (eggyel kevesebb kockázat), időm is van és pénzem is van, akkor MÉGSEM VONOM VISSZA INDULÁSOMAT (ezt hivatalosan addig sem tettem meg, de a bejelentés is csak szóban történt, és csak egy személy felé).

A következő hetek története arról szólt, hogy azt a feltételt, amit az induláshoz kezdetektől szabtam (ellenzéki párt más jelöltet ne indítson), teljesítik-e a pártok. Ez végül csak 2018. januárban lett biztos, bár egy volt-szocialista ál-ellenzéki jelölt még az utolsó napokban is indult (és csodával határos módon össze is jött neki a 300 aláírás, pedig a Fideszen kívüli pártok közül egyetlen egy sem támogatta...).

2. Nagyon örülök a jó minőségű felvételnek, amit profi kamerával készített egy jelen lévő operatőr, aki azt állította, hogy a felvétel csak neki magának kell, nem a sajtótól jött, ugyanakkor a bejáratnál előtte még a helyi Városi TV riporterével beszélgetett... A felvételt el akartam tőle kérni, de azt mondta, nem adja oda senkinek (persze sejtettük, hogy kiknek fogja mégis odaadni:-).

3. Ahogy a blogstar riporterével folytatott beszélgetésem VÁGATLAN, ÉLŐ anyaga mutatja (ld. link lentebb), örömmel veszem az élő vitát bárkivel.

*****

KÜLÖNÖSEN ÖRÜLNÉK EGY ÉLŐ VITÁNAK HEGEDŰS ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTER ÚRRAL, aki azonban sajnos nem akar vitatkozni...

*****

A blogstar videójával párhuzamosan MI IS KÖZVETÍTETTÜK A VITÁT ÉLŐBEN, a VÁGATLAN BESZÉLGETÉS itt található:

https://www.facebook.com/markizaypeter/videos/148345549206105/