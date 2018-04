Vasárnap választás: ő a legesélyesebb!

Akkor beszéljünk egy kicsit a taktikai szavazásról – váratlan fordulat, ugye. Újat mondani itt már nem nagyon lehet, van a legesélyesebb ellenzéki jelölt minden körzetben, rájuk kellene voksolnia minden kormányváltást akaró polgárnak, erről szól a történet. Aminek hatásáról elképzelésünk sincs, mert lehet, hogy tényleg tömegeket mozgatott meg máris, de ugyanúgy benne van a pakliban az is, hogy csak a politikával való sűrű foglalatosság közepette tűnik nagyszabásúnak a kezdeményezés, a valóságban pedig majd mindenki oda fog ikszelni, ahova szokott. (Bár kiscsoportos, tehát semmilyen szinten sem általánosítható mintavételem alapján olyan ismerőseim fognak a Jobbikra szavazni, vagy taktikailag balra voksolni, akikből hamarabb néztem volna ki egy nemváltó műtétet. Szóval azért van választói zsezsgés, csak a mértéke kérdéses.)

Na, de a lényeg, hogy még a nagyon tudatos taktikai szavazó is zavarba tudott jönni, ha elkezdett utánanézni, hogy akkor neki kire is kellene berajzolnia az X-et, mert hát elég szép eltéréseket mutattak a különböző szakportálok. De immáron vége a bizonytalanságnak, mert itt a Legeselyesebb.hu, amely az összes többi átlagából mondja meg a bizonyosságot. És még a keresője is működik.

Szóval ajánlom, ha már így alakult, hogy a választópolgároknak kell elvégezniük az ellenzéki pártok melóját.

Lássuk, tehát, hogy ki a legesélyesebb! (ellenzéki jelölt)