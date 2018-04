Veres János jogerősen offshore-lovag – hiába perelte be a Heti Választ

Nem sértettük meg az MSZP-s politikus becsületét és „jó” hírnevét – állapította meg a bíróság.

Ha a Panama-papírokban szereplő fideszes Horváth Zsolt vagy a szocialista Boldvai László címeres adóoptimalizátor, akkor a többi kormányviselt offshore-tulajdonos és -közreműködő is megérett a számonkérésre – írtuk két éve. Cikkünkben több jobb- és baloldali érintettet is felsoroltunk, köztük Veres János korábbi pénzügyminisztert. Aki ezért elégtételt akart venni (és 2 millió forintos sérelemdíjat is követelt szerkesztőségünktől), ám a Fővárosi Ítélőtábla friss, jogerős ítélete szerint a bizonyítékaink rendben voltak, azaz nem sértettük meg az MSZP szabolcsi elnökének becsületét, illetve „jó” hírnevét.

A politikus által kifogásolt cikkrészlet szerint „az MSZP aktív megyei elnökei közül a baranyai sejtet vezető Puch Lászlónak, illetve a szabolcsi »király« Veres Jánosnak vannak offshore-kapcsolódásai (…). Vadonatúj gépgyártó egységét, a Pilatus Technology Zrt.-t egy svájci adóparadicsomba (Zug kanton) bejegyzett érdekeltség ellenőrzi. Ezt – ahogy offshore-ozóéknál illik – papíron nem a volt pénzügyminiszter, hanem egy hivatásos stróman képviseli a hatóságok előtt.”

A Heti Válasz bizonyító erejű dokumentumai szerint a Pilatus Technology Zrt. anyacége Svájcban nem folytat tényleges tevékenységet, így akár offshore társaságnak is nevezhető. A zugi vállalat vezetője ráadásul egy adótanácsadó, aki a közhiteles nyilvántartások szerint 52 darab gazdasági érdekeltségben tisztségviselősködik.

S mivel Veres maga fizette ki a magyarországi zrt. bejegyzési illetékét (a svájci anyacég helyett), ráadásul a zugi központ kézbesítési megbízottja nem más, mint a politikus felesége, Dobolyi Alexandra, eme tényekből a bíróság szerint is levonhattuk azt a következtetést, hogy a szocialista felperes kapcsolódik a Pilatus Technology AG nevű offshore vállalkozáshoz.