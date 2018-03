Világrekordra készül Böjte Csaba

Nem mondom, hogy a demográfiai trendek javítására született ötletek netovábbja egy Guiness-rekord felállításának kísérlete. De ha ez kell a világnak, akkor legyen. Mindenki, akinek fontos a népesedési helyzet, március 11-én emeljen a magasba egy gyermeket! – hangzik a Három királyfi, Három Királylány Mozgalom felhívása.

„Március 11-én több településen izgalmas programokkal készülünk a családok számára, majd pontban 11 órakor a világrekord kísérlet során egyszerre emeljük föl gyermekeinket. Célunk, hogy ezzel az akcióval felhívjuk a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára. Az esemény fővédnökei Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, valamint Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, családapa. A budapesti eseményen műsorvezetőként velünk lesz Istenes Bence, Csobot Adéllal és közös gyermekükkel” – olvassuk a szövegben.

Böjte Csaba pedig a következő gondolatokat fogalmazta meg a kezdeményezéshez: „Csodálatos felemelni a magasba a gyermeket, jó látni azt a tiszta örömöt, ahogy onnan a magasból kissé megszeppenve körbenéz! Ha az elején félnek is, de mindig én húzom a rövidebbet, végül is én dőlök ki, a gyerekek nem unják meg ezt a játékot! Hiszem, hogy igazából minden pedagógusnak átvitt értelemben is ez a dolga, magasba emelni a gyermeket, hogy bátran repülve messze lásson, csilingelő felszabadult kacagással, öröm, bizakodás költözzön a kis szívébe!”