Visszavett a kritikából Navracsics Tibor

Címlapos interjút adott a Magyar Időknek Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa. Kiválogattunk néhány érdekes állítást.

Mivel a beszélgetés alatt leginkább az Európai Parlamentben zajló cirkuszról kérdezik, muszáj világossá tennie a munkakörét: „A biztosok nem képviselhetik a saját hazájukat, kormányukat, de bevett gyakorlat, hogy viták során nemcsak az egyes szakterületek felelőseként kérik ki a véleményünket, hanem az adott országból származó, arról többlettudással rendelkező politikusként is. Engem is meg szoktak kérdezni Magyarországról, ha vita van, ha tájékozódni szeretnének. (…)Az EP elsősorban politikai intézmény, sokszor pártpolitikai érvekkel, a bizottságban viszont igyekszünk kiküszöbölni a pártpolitikát, sőt magát a politikai töltetet is próbáljuk csökkenteni a vitás kérdésekben. (…)Az Európai Parlamentben zajló vitákban az ottani magyar képviselők védik meg a magyar álláspontot.”

Arról, mi lesz, ha az EB elé kerül (az EP döntése után) a Magyarországgal szemben alkalmazandó 7-es cikkely ügye: „Amikor még miniszterként vitánk volt az Európai Bizottsággal, minden kérdést tudtunk kezelni a kötelezettségszegési eljárás keretében. Ez egy jó eszköz, amely minden uniós tagállam esetében működik.”

A Magyarországgal kapcsolatos uniós aggályokról: „Magyarországon nincs rendszerszintű probléma a jogállamisággal. A konkrét jogi megoldások terén pedig szinte minden tagállamban időről időre felvetődnek problémák, akár a bíróságok hatékonyságával, akár az államhatalmi ágak megosztásának módjával kapcsolatban.”

Az EB által javasolt migránskvótákról: „Az uniós tagállamok álláspontjáról mindent elmond az a tény, hogy az Európai Bizottság két éve megtette a kötelező kvótákra vonatkozó javaslatát, amelyről az Európai Tanács azóta sem hozott döntést. (…) Csak olyan megoldás működhet, amelyet az unió tagállamainak mindegyike támogat.”

A jövő évi EP-választásokról: „A radikális baloldali és az újszerű, főként bevándorlásellenes jobboldali pártok erősödnek. Ha ez érvényesül a jövő évi uniós választásokon is, akkor az európai integráció stabilitásának eddigi zálogát adó szociáldemokrata–kereszténydemokrata–liberális nagykoalíció kisebb arányban kap képviseletet a parlamentben, mint eddig.”

A Fidesszel való kapcsolatáról, és a korábban kormánykritikusnak ítélt nyilatkozatairól: „Soha nem támadtam senkit, a viták pedig természetesek egy párton belül. (…) Nem üzenetet fogalmaztam meg, hanem egy kérdésre mondtam el a válaszomat, véleményemet. (A hódmezővásárhelyi választás eredményeit kommentálva: »Amikor meghallottam, azt gondoltam, na ugye!« – a szerk.) Aki ismer, az tudja, hogy nem szoktam üzengetni, a véleményemet viszont mindig elmondom, amikor kérdezik.”

Marad-e a mandátumának lejárta, 2019 után? „A folytatás azonban nem rajtam múlik. A kormány és a miniszterelnök úr dönt majd a jelölt személyéről.”