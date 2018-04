Zacher-ügy: a választások után a rendőrségtől hívták a lázadó háziorvost

„Nem sürgősségi eset”, „beutalása szakmaiatlan” – írta Zacher Gábor, a Honvéd Kórház főorvosa arról a betegről, akit hazaküldött, majd másnap meghalt. Az asszony halála kapcsán mutatjuk be egy háziorvos küzdelmeit a kórházüggyel. Részletek a csütörtöki Heti Válaszban.

„Beutalása szakmaiatlan” – ezt írta Zacher Gábor, a Honvéd Kórház sürgősségi osztályát vezető főorvos annak a betegének ambuláns lapjára, akit hazaküldött, mert nem tartott sürgősségi esetnek, majd másnap a mentők kómaszerű állapotban szállították vissza, és előrehaladott vérmérgezése miatt már nem tudták megmenteni az életét.

Az elmúlt időszakban több a közvéleményt felháborító sürgősségi eset is történt, ám ezúttal szokatlan módon nem a gyászoló család, hanem a beteg háziorvosa tett panaszt a kórháznál. Erre a Honvéd Kórház orvos igazgatója azt válaszolta, nincs joga a saját betege egészségügyi adataihoz, és erre hivatkozva utasította el, hogy vizsgálatot indítson. Az orvos a kamarához és a minisztériumhoz fordult, majd miután mindenhonnan elutasították, nyílt levelet írt, no-go zónának nevezve a Honvéd Kórházat, vagyis olyan városrésznek, ahol nem érvényesül az adott ország jogrendszere. Mármint a miénk.

A Heti Válasz nemcsak a történet szakmai és jogi részét járta körül, hanem azt is, miért érezte úgy Mateisz Erzsébet, hogy lépnie kell. A doktornő részletesen beszél a háziorvosok kínjairól, arról, hogy még az igazán súlyos betegeit is milyen nehéz elhelyezni a kórházban, bejuttatni egy szakrendelőbe vagy a Honvédbe, a jelenlegi VIP-kórházba, amelynek területéhez a szegény újpalotai városrész, az ő körzete tartozik. Sokáig úgy tűnt, ezzel véget is ér a történet, ám a választások másnapján a rendőrségtől hívták. De mit akartak tőle a nyomozók? Miért ügyvéddel érkezett a meghallgatásra?

