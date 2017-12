„A félelem tönkretehet egy egész életet” – Tenki Réka receptje a teljes értékű élethez

A fiatal magyar színésznő újra komoly elismerésben részesült, most éppen Berlinben választották be a fiatal tehetségeket felkaroló „Shooting Stars” csapatba. Tenki Rékával szakmai sikerekről, tervekről és mindennapi félelmekről is beszéltünk.

Mit jelent pontosan, hogy valakit „Shooting Starnak” választanak?

Ez egy négynapos programsorozat a Berlinalen, Európa egyik legfontosabb filmfesztiválján, amelyen workshopokon, filmvetítéséken, és egyéb kiegészítő eseményeken találkozhatunk, beszélgethetünk nemzetközi hírű producerekkel és híres rendezőkkel. Úgy tudom, nagyon segítőkészek és kedvesek kint, hogy megteremtsék a lehetőségét annak, hogy újabb munkák, kapcsolatok alakulhassanak ki. Izgalmas ismerkedési lehetőség lesz.

Hámori Gabriella és Nagy Zsolt, szintén az Örkény Színház tagjai, és évekkel ezelőtt voltak már „Shooting Stars”-ok. Adtak valami tanácsot?

Igen, Zsolt azt mondta, hogy Berlinben mindig örülnek annak, hogy tehetséges embereket karolhatnak fel, és találkozhatnak velük, és hozzátette, hogy élvezzem ki minden percét az ott töltött időnek, mert igazi élmény lesz. Minden nap híres rendezőkkel, producerekkel fogunk találkozni. Sajtótájékoztatók lesznek.

Van olyan külföldi rendező vagy alkotó, akinek a munkájában szívesen dolgozna?

Ebbe még bele sem gondoltam, mert annyira távolinak tűnik, hogy az ember külföldön lehetőséget kapjon, és ott forgathasson. Azt hiszem, az adott munka, és az adott rendező lesz az, akiben majd elkezdek hinni, amikor megkapom a lehetőséget. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy válogassak, ezért remélem olyan lehetőséget kapok – ha kapok –, amire igazán büszke lehetek majd.

Pedig tenyerén hordozta eddig a szakma, hiszen a Katona József Színházban kezdett, majd a Nemzeti Színházban játszott, most pedig Magyarország egyik legkedveltebb színházának, az Örkénynek a tagja. Érkeznek a szakmai elismerések is szépen sorban. Örül és sodródik a történésekkel, vagy folyamatosan keresi az újabb kihívást?

Nincs bennem megnyugvás, amiért ez így megy. Mindig az aktuális feladatoknak próbálok megfelelni, és azt próbálom maximálisan megcsinálni. Aznap, amikor megkapunk egy elismerést, az nagyon jó, de másnap ugyanúgy fel kell kelni, tovább kell menni, csinálni a munkát. Pont emiatt, mert kapott már az ember számos elismerést, felvetődik a kérdés: meddig leszek elég? Mivel egyre feljebb kerül a léc, vajon elég leszek hozzá, hogy megugorjam azt az elvárást, ami ezzel jár? – inkább ez az, amit érzek. Természetesen nem akarok álszerénykedni, nagyon jól esik mindenféle elismerés és a díjak is. Ez a „Shooting Stars” is. Az ember sokszor elégedetlen azzal a helyzettel, amiben van, mert közben elfelejti, hogy ezek a pillanatok – vagy amikor díjat kapunk –, ezek lesznek a „régi szép idők”, amikre vissza fogunk emlékezni, amikor majd idősen ülünk otthon. Épp a minap, az Egyasszony című előadás előtt álltam a takarásban, fáradt voltam, és nem volt kedvem elkezdeni... Aztán arra gondoltam, hogy hálát adhatok azért, hogy most van egy ilyen fontos előadásom, és ki tudja, meddig játszhatom még. Pár év múlva, ha esetleg nem lesz már műsoron, akkor biztos hiányolni fogom, ezért azt mondtam magamnak, hogy most ne legyek fáradt, hanem örüljek neki, hogy játszhatom.

A testvére, Dalma is színész. Jut ideje arra, hogy őt vagy akár más előadást, kollégát nézzen?

Bevallom, hogy anyaként az ember vagy a színházban játszik, vagy otthon van. Így nagyon kevés dologban láttam a húgomat eddig, sajnos. Olyan furcsa, mert együtt nőttünk fel, mégis sosem gondoltuk volna, hogy ugyanaz lesz a hivatásunk, az érdeklődési körünk. Sokáig nagyon féltettem, hogy ebbe a szakmába került ő is, mert olyan jó lelke van, törékeny és tiszta. Féltettem, nehogy megbántsák vagy elvegyék a kedvét, de szerencsére most már folyamatosan olyan szerepeket kap, melyekben edződik, most már nem féltem.

A fent említett Egyasszony című előadás volt a nagy visszatérése a szülés után. A megrázó monodráma vége életigenlő, pozitív kicsengésű. Az önnel készült anyagok is ilyen személyiségről árulkodnak, pedig a szakma nem bánik kesztyűs kézzel a művészekkel. Mégis honnan merít erőt?

Szerintem otthonról hozom az alapot, mert a szüleim mindig önazonosak voltak. Teljesen mindegy mit csináltak, akár vásároltak, akár beszélgettek, nem akartak másnak látszani, és azért, hogy megmaradjanak ilyennek, sokat tesznek. Bizonyos helyzetekben ki mernek állni magukért, konfliktust vállalnak, és mernek dönteni, akár jól, akár rosszul. Nagyon sokat tapasztalon, hogy a félelem olyan ellensége az embereknek, mely tönkre tud tenni egy egész életet. Ha félünk – mert például nem vittük be jó hőmérsékleten a főnöknek a kávét, nem hoztunk meg egy döntést –, akkor az nagyon vissza tud fogni. Persze nem gondolom, hogy állandóan meg kell mondanunk a magunkét, inkább arra gondolok, hogy amit csinálunk, abban érezzük jól magunkat, és ne féljünk. Ha pedig valamiben kényelmetlenül érzi magát az ember, akkor beszélje meg azzal, akivel kialakult az a helyzet. Nem kell veszekedni, csak hangot kell adni annak, hogy valami nem jól működik, vagy nem érzed jól magad a bőrödben. Ahhoz, hogy az ember teljes értékű életet tudjon élni, és el tudja végezni a feladatát, ahhoz nagyon fontos, hogy ne féljen.

Klasszikus, drámai szerepekben láthattuk legtöbbször, és akkor váratlanul az idei évadban megjelent a József és testvéreiben törpeként, megnevettetve a közönséget. Szeret nevettetni?

Persze, nagyon. A színészeket rendszerint beosztják bizonyos karakterekre, kihez mi passzol jobban, így van ez a szakmánkban, és nekem ezzel semmi bajom; de nagyon jó érzés, amikor olyat osztanak rám, ami teljesen eltérő, és nem gondoltam volna, hogy passzol. Ilyenkor a munka mindig nagy élmény és kihívás. A törpe a József és testvéreiben, a Testről és lélekről című filmben a pszichológusnő szerepe is ilyen volt, de a Színház és más semmi sorozatban az ellenszenves jelmeztervezőt is nagyon szerettem.

Mit tartogat a jövő év? Januárt 23-ig kiderül, hogy a Testről és lélekről bekerül-e az öt legjobb külföldi film Oscar-díj jelöltjei közé…

Januárban az Örkény Színházban a Hattyúra és a Jurányiban immáron a 100. Egyasszonyra készülünk, emellett valóban nagyon szurkolok, hogy a Testről és lélekről bekerüljön a legjobb öt közé. Nagyon szeretném, ha utazhatnánk az Oscarra!