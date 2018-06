A Magyar Időkben kirobbant vitáról

„Nem nevezném ezt kultúrharcnak, inkább csak vitának, amely időnként újraéled – mondja Szentmártoni János. – Annak vagyok a híve, hogy nem valaminek az ellenében kell megfogalmazni magunkat, hanem valamiért. Dolgozzunk mi is. Az egyéni lobbi mindenkinek szíve joga, a régi irodalmi kapcsolatrendszerek is működnek. Viszont ki kell építenünk a saját stratégiát, hogy olyan alkotókat is bemutathassunk a hazai és a külföldi közönségnek, akik eddig valami miatt nem rúghattak labdába. Nagy lemaradást kell behoznunk, mert sokáig csak siránkoztunk.”

„A külföldi megjelenés, a fordítás tényleg le van tenyerelve – mondja Száraz Miklós György. –Amíg azoknál volt a lóvé, akiket balliberálisoknak neveznek, addig értettem. De most jó ideje az úgynevezett konzervatívoknál a hatalom. Na, de ki fogja felismerni a jó művet, majd megtalálni azt a német, angol, spanyol kiadót, amelyik a saját piacán jó, vagyis nemcsak kiad, hanem remekül terjeszt is? Azok, akik állami segítség nélkül itthon sem tudnak megállni? Akik a magyar terjesztőknél sem képesek elhelyezni ötszáz példányt?”

A teljes interjúkat elolvashatja a Heti Válasz június 7-i számában, amely elektronikus formában a Digitalstandon is kapható.