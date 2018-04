A Metallica a rockzene Fidesze, a Fidesz a politika Metallicája

Ma este Metallica-koncert lesz Budapesten. Ilyesmi utoljára 2010. május 14-én történt (World Magnetic Tour), előtte pedig 1999 júniusában, vagyis régen várt, ünnepi mulatás várható a telt házas Arénában.

Vicces, hogy minden idők metal alapbandája, az amerikai Bay Area veterán rockerei éppen ma, a választási kampány hajrájában állnak színpadra Magyarországon. Az imént említett 2010. május 14-i koncert napjára esett ugyanis az akkori országgyűlés alakuló ülése, hetekkel Fidesz 2/3-os választási győzelme után.

Ha kicsit megerőltetjük a fantáziánkat, be kell látnunk, hogy még ennél is több köze van a Metallicának a belpolitikához. Konkrétan: az Metallica a rockzenének, mint a Fidesze a magyar politikának. Nem hiszik? Megmagyarázom.

Először is, mindkettő három évtizede nyomja a saját iparát. Rajongótáboruk hatalmas és stabil. Azzal együtt is, hogy mindkettőt rengetegen utálják, és mindkettő borzasztóan megosztó jelenség. (Aminek szép jelét adják majd a minden bizonnyal ehhez az íráshoz is csőstül érkező ideges kommentek. Ezért a biztonság kedvéért jelzem: a cikket nem kell annyira komolyan venni.)

Mindkét „banda” nagy kanyarokat írt le a saját pályáján: a Metallica a negyedik és a hetedik albuma után, a Fidesz az első ciklusa előtt és kábé a harmadik közben. A Metal Militiát (1982) éneklő és gitározó James Hetfield be kellene, hogy mutatkozzon a The Memory Remainst (1997) éneklő és gitározó James Hetfieldnek – és hasonlóan, a durva ellenségkép-építést gyepáló Orbán Viktor (kétezres évek vége) a szünet nélkül sorosozó Orbán Viktornak. A váltások és a változó rajongótábor/szavazótábor ellenére mindkettő dominálja a saját pályáját, tökélyre fejlesztette a cirkuszt és egyre több pénzt termel.

További ordító párhuzam: egyikben sincs jó dobos, de mindkettő ki tud állítani egy barázdált arcú gitárost (Tiffán Zsolt/James Hetfield). És egyelőre mindkét társaságnak sok dolga van hazája egészségügyének megújításában.

***

Levezetésként ajánlok három videót, aki a koncertre melegít, annak azért, aki nem jártas a Metallicában, annak azért.

1. Metallica & Antal Nimród: Master of puppets (6 millió megtekintés) A zenekar abszolút alapszáma az utóbbi 10 évben egy 2012-es koncerten szólalt meg legjobban, és éppen ezt rögzítette a mi Antal Nimródunk is a Through the Never című Metallica-mozifilmjéhez. A belőle vágott Master-klipben ott van minden, amiért a banda naggyá lett.

2. Metallica – I Disappear (21 millió megtekintés) Szerintem ez a zenekar legjobb klipje (rendezte: Wayne Isham). A Mission:Impossible 2-höz 2000-ben írt „betétdalt” a régi rajongók közül sokan gyűlölik, mert szerintük itt a régi metalvérből már hírmondó sem maradt. A szám erős közepes, a képi világ zseniális.

3. Metallica & Lady Gaga – Moth Into Flame (72 ezer megtekintés) Hogy tovább bosszantsuk a régi rajongókat, de mutassunk valamit a Metallicához sehogy sem kapcsolódó olvasóknak is: tavalyi közös fellépés Lady Gagával. A Moth Into Flame a legutóbbi album talán legjobb dala (versenyben a Spit Out the Bone-nal).