A mexikói festőzseni, aki magyar szeretőt tartott – Frida Kahlo Budapesten

Frida Kahlo remekműveiből nyit tárlatot szombaton a Magyar Nemzeti Galéria. A kiállítás régi adósságot törleszt, hiszen a műkedvelő közönség már nagyon régóta várja a mexikói festőművész magyarországi bemutatkozását. A gyűjteményt július 7. és november 4. között tekinthetik meg az érdeklődők.

A meglehetősen mozgalmas életet élt Frida Kahlo idén július 6-án ünnepelné 111-ik születésnapját. A „mexikói reneszánsznak” is nevezett 1920-as évek időszakában, amikor az ország művészete virágzásnak indult, és a belső forradalmak heves küzdelmei is csillapodni kezdtek, a fiatal Frida Kahlo csatlakozott a nemzeti újjászületés programját zászlajára tűző Escuela Preparatoria Nacional mozgalomhoz. Mint az egalitárius tanok elkötelezett híve, 1928-ban belépett a Fiatal Kommunisták Szövetségébe, s ugyanebben az évben ismerte meg személyesen a nála több mint húsz esztendővel idősebb Diego Riverát, későbbi – szintén festőművész – férjét is, aki ekkor már országos hírnévnek örvendett. A házaspár politikai okokból 1930–33 között az Egyesült Államokban élt, de távollétükben is kitartottak kommunista nézeteik mellett; olyannyira, hogy 1937-ben – immár ismét Mexikóban – saját otthonukat ajánlották fel ideiglenes szállásként a bérgyilkosok elől menekülő Lev Trockijnak.

Önarckép majmocskával, 1945 (részlet)

Bár Frida elsősorban magának festett, műveit még életében kiállították a világ több pontján, például New Yorkban és Párizsban. Gyűjtői között ott volt a híres amerikai színész, Edward G. Robinson is. Frida Kahlo 1954-ben, 47 esztendős korában hunyt el tüdőgyulladásban.

A művésznő életét öt szekcióban mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria tárlata, külön rész foglalkozik azonban a személyét övező, és a halála után kibontakozó rajongással, illetve műveinek a magyar kortárs festészetre gyakorolt hatásával is. A kiállítás keretében megtekinthető az a levél is, amelyet Frida Kahlo magyarul írt egyik szeretőjének, a szegedi születésű Muray Miklósnak.

Muray Miklós és Frida Kahlo 1938-ban

A budapesti kiállítás a mexikóvárosi Museo Dolores Olmedo Frida Kahlo-gyűjteményére támaszkodik, amely a legátfogóbbnak tekinthető a világon. Sok személyes vonatkozású információ derül ki a látogatónak Fridáról. Például: miért nem mosolyog a képeken? Miért csalta meg férjét Trockijjal? Miért nem lehetett soha gyereke? Mindezen kérdések megválaszolásához nem elegendő, s nem is érdemes pusztán az életét bemutató Frida c. filmet megnézni, bár kétségtelen, hogy a Salma Hayek főszereplésével készült alkotás kitűnő alapot ad a 20. század egyik legmeghatározóbb női művésze személyiségének megismeréséhez.

