A nehezebb út jobban esik – Kollár-Klemencz László irodalomról és a popzene színvonaláról

„Érzékeny emberi történetek, miközben erősen jelen van a természet” – mondja Kollár-Klemencz László új kötetéről. A zenész-író augusztusban fellép az őrségi Hétrétország fesztiválon. Nagyinterjúnk a digitális Heti Válasz legfrissebb számában.

„Nagyjából mindig ugyanazokban a zenei zsákokban turkálok, hasonló hangszereléssel és zenei hozzáállással dolgozom, csak minden lemeznél máshogy alkalmazva. A népzene, a régi zene, a klasszikus zenei elemek is közel állnak hozzám, ez utóbbihoz mindig is erős kötődésem volt – mondja Kollár-Klemencz László. – Gyerekkoromban tanultam klasszikus zenét, és amikor leülök a zongorához, sokszor eszembe jut, hogy a szüleimnek nem kellett volna engedni, hogy abbahagyjam. Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy képes lettem volna végigmenni a klasszikus zenei képzésen, mert abba vagy én, vagy a tanárom valószínűleg belehalt volna.”

A legizgalmasabb projektjének most a hamarosan megjelenő második novelláskötetét tartja. „Amikor este leülök írni, olyan rétegekbe jutok el, ahol nemcsak, hogy életemben nem mászkáltam, de nem is gondoltam, hogy léteznek. Egy Kistehén-lemezben nincs ilyen jellegű kihívás, de azt is addig szeretném csinálni, amíg van mit mondani ebben a pop-rock zenei műfajban, ami azért elég szűkös már nekem.”

