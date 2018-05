A Nemzeti nagy dobása: Csíksomlyóra készül a Csíksomlyói passió

Berettyán Nándor és Sándor a Nemzeti Színház ifjú tehetségeiként mélyebb vízben tanultak meg úszni, mint legtöbb pályatársuk. Hívőként alakítanak Jézust és tanítványt Pesten – és augusztus 18-án a csíksomlyói nyeregben. De hogy jön ide a Metallica? Nagyinterjúnk a friss Heti Válaszban.

Fiatalok, tehetségesek, hitüket fesztelenül, de nem szemérmetlenül vallják meg – ritkán mondható el mindez testvérekről. Hát még ha színművészek, akik ráadásul egy színházban is játszanak. A Berettyán fivérek először adnak páros interjút, amióta a budapesti Nemzeti Színházba kerültek. Sok fontos szerep várhat még rájuk – Sándor Ádám lesz a jövő évad Az ember tragédiája-bemutatójában, Nándor pedig az egyik Lucifert alakítja majd Vidnyánszky Attila rendezésében –, de már eddig is emlékezetes előadásokban szerepeltek. Nándor Bornemissza Gergely, Sándor Mekcsey István szerepében tűnik fel a teátrum Egri csillagok előadásában, és ők a Csíksomlyói passió című nagyszabású passiójáték meghatározó szereplői is. A

mikor a páros interjúban arról faggatjuk őket, mit jelent számukra Jézust és tanítványt alakítani, szokatlan nyíltsággal vallanak hitükről. Minderre különös fényt vetnek Sándor szavai: „Nagyon örültem, amikor bekerültem az előadásba, ráadásul titokban mindig is arra vágytam, hogy egyszer a csíksomlyói nyeregben, a ferences iskoladrámára épülő előadásunk szülőföldjén is eljátszhassuk a passiót. Boldog vagyok, és izgalommal tölt el, hogy augusztus 18-án hazatalál Vidnyánszky Attilarendezése.”

