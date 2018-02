Aludj a művházban!

Helyben van a sokszínűség – a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat idei szlogenjével arra ösztönözték a szervezők a résztvevő intézményeket, hogy minél színesebb kínálattal készüljenek, ezzel is ráirányítva a figyelmet a helyben lévő kulturális értékekre, a művelődési házak közösségépítő munkájára, és az ott dolgozók tevékenységének sokszínűségére.

A hagyományosnak mondható táncházak, népzenei és néptánc találkozók, farsangi programok mellett várhatóan az egyik leglátványosabb produkció a kínai festészet remekeit megidéző kínai táncelőadás lesz, Százhalombattán. A Lehet-e játék a technika? kérdést a pécsi legórobot programozás és a kecskeméti rajz és animációs film iskola műhelyfoglalkozása válaszolja meg, de be lehet nevezni kincskereső játékokra, römi versenyre, bridzspartyra, pingpong maratonra és csocsó bajnokságra is.

Az idei rendezvénysorozat olyan korabeli hírességeket is megidéz, mint Sissi, Csinszka, vagy akár az első Táncdalfesztivál fellépői. A 8-12 éves gyerekek körében a legnépszerűbb program várhatóan a művházi ottalvós buli lesz; az újdonsággal egyszerre három helyszín is előrukkolt, így Balatonkenesén, Székesfehérváron és Vokányban is várják pizsiparty-ra a gyerkőcöket. A vizuális élményekért rajongó kicsik és nagyok pedig semmiképp ne hagyják ki a pécsi KépRegények Fényjátékát, ahol nemcsak nézni, de képregényt alkotni is lehet. Akik viszont csak nézelődni szeretnének, azokat számtalan kiállítás várja, például a kecskeméti textilszobor tárlat, ahol egy új alkotási technikával is megismerkedhetnek az érdeklődők, vagy a hajdani Újpest nosztalgikus világát idéző miniatűrök kiállítása a Magyar Miniatűr Műhely jóvoltából.

Az idén először három kiemelt helyszíne is van a rendezvénynek, melyre az intézmények pályázat útján jelentkezhettek. Február 2-án Budakeszin indul útjára az eseménysorozat, 3-án, szombaton a nagyvárosok közül Székesfehérvár lesz a figyelem középpontjában, a kistelepülések közül pedig Hidasnémetire esett a választás, február 4-én, vasárnap.

Kifejezetten a nagyközönségnek szóló játékot is meghirdettek a szervezők a rendezvény facebook-oldalán (facebook.com/kulturhazak): a szelfi-versenyben a látogatóknak kedvenc művelődési házuk előtt készült szelfijüket kell feltölteniük az oldalra, és arra minél több kedvelést begyűjteni. A legtöbb lájkot begyűjtő egyéni pályázó 30 ezer forintos kulturális utalványt nyer, míg a legtöbb képen szereplő művelődési ház 100 ezer forint értékű, műszaki cikkek vásárlására jogosító utalvánnyal gazdagodik.

A programok teljes kínálatát ezen a honlapon lehet böngészni.