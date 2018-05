Fotó: Nemzeti Színház/Eöri Szabó Zsolt

Izgalmas évadot hirdetett a Nemzeti Színház, hogy mást ne mondjunk, a Vidnyánszky Attila rendezte Az ember tragédiájában öt fiatal színész játssza Lucifert.

A „Nem adhatok mást, csak mi lényegem” sor Az ember tragédiájából a Lucifert játszó öt fiatal színész szerint a Nemzetiben így fog hangzani: Nem adhatunk mást, csak mi lényegünk. Berettyán Nándor, Farkas Dénes, Fehér Tibor, Szabó Sebestyén László és Nagy Márk még szokja a gondolatot, hogy öt egyéniségből áll majd össze egy karakter, de izgatottan várják Vidnyánszky Attila rendezését. A főigazgató szerint a János vitéz és a Bánk bán után ez fontos hiánypótlás, s az előbbiekhez hasonlóan ebből is készül majd utaztatható, misszós változat. Ádámot Berettyán Sándor, Évát Ács Eszter játssza, s az új évadban egyébként is jelentős szerepet kapnak majd Vidnyánszky Attila kaposvári tanítványai.

Az ember tragédiája mellett a legfontosabb bemutatók a következők lesznek: Caligula helytartója (rendező: Szász János), Álomgyár (Viktor Rizsakov), Rocco és fivérei (Vidnyánszky Attila), Othello, a velencei (Kiss Csaba), Egy ember az örökkévalóságnak (Csiszár Imre), Meggyeskert (Silviu Purcărete), Tartuffe (David Doiasvili), Macskajáték (Cserhalmi György), Sára asszony (Vidnyánszky Attila). A Hé, Magyar Joe! című előadásban Földes László Hobót és Rácz Józsefet szintén Vidnyánszky rendezi.

A Caligula az egyén és a hatalom – ma is aktuális – bonyolult viszonyrendszerét boncolgatja, az Othello szépen beszél a migránsként a kereszténységhez való igazodásról. A színház ismertetője szerint a darab a maga korában is épített a közönségben bizsergő idegengyűlöletre, használta, kéjjel suttogta a feketékben rejlő elemi szexualitás, az állati kéjelgés képzetét. „Azt akarod, hogy egy berber csődör hágja meg a lányod? Hogy unokáid rádnyerítsenek…?” – üvölti Jágó a velencei éjszakában fellármázva a lány apját, rokonait. A Rocco és fivérei a főváros és a vidék kapcsolatáról is szól, a darab kedvéért szeptembertől bokszleckék kezdődnek a színházban.

Bérletek már kaphatók, az előadásokról további információ itt olvasható.