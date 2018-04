Balsai Móni: „Nem kell mindenbe belehalni!”

A legbájosabb rókatündér, a Terápia pszichiáternője, a Válótársak Tamarája, s közben számos színdarabban játszik, például Molnár Ferenc Delilájában a Centrál Színházban. Balsai Mónival fut a szekér, talán kicsit túl gyorsan is. Nagyinterjúnk a csütörtöki Heti Válaszban.

„A mostani korban azt nem szeretem, hogy iszonyatosan felgyorsultunk – mondja Balsai Móni. – Mindenki dolgozik, egyszerre több helyen is, hogy megéljen, miközben arra vágyik, hogy pihenhessen. De ha nem dolgozik, akkor nem lesz pénze pihenésre. Biztos vannak kivételek, de olyan ördögi körben vagyunk mindannyian, amitől furcsa fásultság és szomorúság vesz erőt a 35 év felettieken.”

Mivel Balsai Móni nem végzett főiskolát, nincsenek meg azok a tanár-diák, rendező-diák vagy osztálytársi kapcsolatai, amelyek másoknak megvannak.

„Alföldi Róberttel véletlenül találkoztunk, s ő azt mondta: figyelj, próbáljuk meg! Csodálatos előadás született a Budaörsi Latinovits Színházban, miközben mi poklokat járunk. Én így szeretek dolgozni. Közben pedig próbálom azt is gyakorolni, hogy nem kell mindenbe belehalni. Amikor kilépek a próbateremből, akkor már ne annak a karakternek a szenvedéseit cipeljem.” Szerinte egyébként annyira túl vagyunk terhelve érzelmileg, hogy a nézők ma sokkal kevésbé fogadnak be egy tragédiát. „Mindenki azt mondja nekem is, hogy vígjátékot ajánlj, mert nem bírom már a szenvedést nézni állandóan.”

