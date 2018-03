Barokk oratórium rockos hangzással

Országos turnéra indul a tavaly áprilisban bemutatott Messiás.ma, az első állomás Pécs lesz. Händel Messiás című oratóriumát Várkonyi Mátyás gondolta újra.

A Messiás.ma című megaprodukció Händel halhatatlan remekművét dolgozza fel. A Reformáció Emlékbizottság támogatásával létrejött ünnepi bemutató tavaly április 25-én volt a Müpában, a reformáció 500. évfordulója alkalmából megrendezett emlékév keretében. Várkonyi Mátyás Erkel Ferenc-díjas zeneszerző Händel Messiás című oratóriumát gondolta újra, így született meg ez a rockoratórikus passió. A szokványos oratórikus előadás helyett magyar nyelvű, szcenírozott formában bemutatott feldolgozás jött létre, amellyel, úgy vélték, a közönség szélesebb rétegeihez is eljuthat majd Händel remekművének üzenete.

Ez most valóra is válik, hiszen a darab magyarországi turnéra indul. Március 26-án Pécsett, a Kodály Központban, április 16-án a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központban, április 17-én pedig Nyíregyházán, az egyetem Kodály-termében mutatják be a produkciót, de a nyár folyamán az Agria Nyári Játékok keretében Egerben is láthatja a művet a közönség.

„Nem írtam át Händelt: ami benne volt ritmikában, harmóniákban, azokat keményítettem hangszereléssel és tartalommal. Az új változat nem »klasszikusok popritmusban«: nem arról van szó, hogy kivettük belőle a slágereket és csináltunk egy zenei show-t. Inkább a történetre összpontosítottam, arra, hogy miről szól a mű. A végén a Halleluját mindenki énekli” – nyilatkozta a Heti Válasznak korábban Várkonyi Mátyás, a produkció megálmodója és megvalósítója, az egykori Rock Színház alapító-igazgatója. Úgy véli, Händel Messiásában a legfőbb érték a barokk életérzés, amitől nem szakadt el, viszont dramaturgiailag átszerkesztette, és a mába helyezte a művet. A darabban fontos szerepet kapnak mindennapjaink digitális eszközei, a mobiltelefonok.

A közreműködő művészek között a rockos vonalat a Rock Theater Band, a barokk hangzást a Liszt Ferenc Kamarazenekar és az Új Liszt Ferenc Kamarakórus, míg az oratórium klasszikus vonulatát a négy vezető szólista, Rácz Rita (szoprán), Balogh Eszter (alt), Csengeri Attila (tenor), valamint Gábor Géza és Najbauer Lóránt (basszus) képviseli. A közreműködők között van Karácsony János (James), Malek Andrea, Csuha Lajos, Földes Tamás, Makrai Pál és Szemenyei János. A koreográfiát Fodor Zoltán készítette, az előadást mozgással és tánccal az Inversedance – Fodor Zoltán Társulata tölti meg.