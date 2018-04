Boldog születésnapot, MúzeumCafé!

Tíz év nagy idő – főleg egy olyan periodika életében, amely elsősorban a szakmának készül, de a nagyközönség számára is érdekes szeretne lenni. Vékony mezsgyén kell lépkedni, könnyű elbillenni bármelyik oldalra. A MúzeumCafénak eddig sikerült megőrizni az egyensúlyát.

Tíz éve, hogy a Szépművészeti Múzeum életre hívta a MúzeumCafé című kiadványt, mégpedig azzal a céllal, hogy fórumot teremtsen a hazai múzeumi szakmának, és egyúttal betekintést nyújtson a múzeumok, kiállítások iránt érdeklődő nem szakmai közönségnek is a hazai és a nemzetközi múzeumi élet történéseibe, eredményeibe, törekvéseibe. A lapot készítők alapvető elgondolása, hogy a kéthavonta megjelenő, általában 240-288 oldalas, egy-egy témát alaposan feldolgozó, azt több oldalról is körbejáró magazin olyan magas minőséget képviselő, exkluzív kiadvány legyen, amely kikerülhetetlen információforrása a hazai és a határon túli múzeumokban dolgozóknak, azzal együtt, hogy érdekes és közérthető olvasni- és látnivalót kínál a nagyközönségnek is.

Másik fontos törekvése a kiadványnak, hogy tükrözze a múzeumi világban is követendőnek tartott, nyitott, előremutató szellemiséget, valamint, hogy megjelenésében is modern és elegáns legyen. Ezért a lap különleges papíron, egyedi betűtípusokkal és tördeléssel, igényes illusztrációkkal, saját fotósaik által készített képekkel került és kerül ma is az olvasók kezébe.

A MúzeumCafé kéthavonta 1800 példányban jelenik meg, nagy része ingyenesen jut el a magyarországi múzeumokba, kiállítóhelyekre és a szakmabeliekhez. Bár a lap több nemzetközi díjat is elnyert, az elmúlt tíz év alatt mindössze kétszer változtattak a dizájnon (mindkettő 2016-ban zajlott). A magazin a könyvkiadás terén is aktív, legutóbb Tóth Ferenc Mű-Kincs-Tár – Művészeti közgyűjtemények Magyarországon 1802-1906 című könyvét jelentették meg, 2011-ben pedig díjat is alapított, amelyet idén Kelbert Krisztina, a szombathelyi Savaria Múzeum történész- muzeológusa vehetett át.

A MúzeumCafé a hétvégén zajló könyvfesztiválon is részt vesz, mégpedig egy, a közgyűjtemények kiadói tevékenységéről szóló kerekasztal-beszélgetéssel. A beszélgetés április 21-én, szombaton délelőtt fél 11-kor kezdődik a Kner Imre teremben (Millenáris, D-épület), résztvevői: Borus Judit művészettörténész, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria kiadványai szerkesztőségének vezetője, Czifra Mariann irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványaiért felelős tudományos munkatársa és Fajcsák Györgyi sinológus, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatója. A moderátora Martos Gábor, az Élő MúzeumCafé-beszélgetések szerkesztője lesz. (A beszélgetést rögzítik, és a későbbiekben megtekinthető lesz a www.muzeumcafe.hu oldalon.)

A magazin aktuális, Hiány című duplaszáma már megjelent, amely ezúttal a múzeumi rendszer hiányosságait, „fekete lyukait” taglalja.